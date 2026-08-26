La Bebeshita es la nueva confirmada para la segunda temporada de ‘La Granja VIP’

Daniela Alexis, mejor conocida como «La Bebeshita», fue anunciada este 26 de agosto de 2026 como participante confirmada para la segunda temporada de ‘La Granja VIP’. La conductora fue revelada como la nueva integrante del programa durante la emisión de “Venga la Alegría” saliendo de un cascarón gigante.

La segunda temporada del show que será conducida por Adal Ramones y Kristal Silva, estrenará esta temporada el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas. La nueva figura compartirá espacio con celebridades como Niurka Marcos, Mónica Escobedo y María Karunna.

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¿Quién es La Bebeshita, nueva participante del show?

Daniela Alexis Barceló Trillo es una influencer, creadora de contenido y conductora mexicana nacida en la Ciudad de México. Saltó a la fama en el programa de citas ‘Enamorándonos’, donde su estilo extravagante, cabellera colorida y frases virales la convirtieron en una de las figuras más populares del programa.

Tras su despegue mediático, consolidó su presencia en la televisión participando en competencias como ‘MasterChef Celebrity México' y ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, además de desempeñarse como conductora en emisiones de TV Azteca como ‘Venga la Alegría Fin de Semana’.

Durante su presentación, La Bebeshita dejó claras sus intenciones y expectativas. La influencer señaló que piensa aprovechar sus aprendizajes en MasterChef Celebrity para ser la encargada de la comida en el encierro: “Si me cae mal alguien, le pongo poquita sal de más, y al que me caiga bien le sirvo la mejor porción" bromeó la conductora.

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