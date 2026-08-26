¡Encuentro en plena noche! Tapir sorprende a guardaparques durante vigilancia en Balam Ku, Campeche

Un ejemplar de tapir centroamericano fue avistado durante un recorrido nocturno en la Reserva de la Biosfera Balam Ku, ubicada en el estado de Campeche, informó la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Semabicce.

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El encuentro ocurrió mientras guardaparques realizaban labores de monitoreo en una de las estaciones de vigilancia del área natural protegida. El momento fue registrado en video, donde se observa al animal desplazándose entre la vegetación durante la noche.

La dependencia identificó al ejemplar como Tapirella bairdii, una de las especies representativas de Balam Ku, junto con el jaguar y el pecarí de labios blancos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El tapir centroamericano está considerado en peligro de extinción en México. Entre las principales amenazas para su supervivencia se encuentran la pérdida y fragmentación de las selvas, así como la cacería, según el programa de conservación de la especie difundido por la Semabicce.

Aunque el avistamiento confirma la presencia del mamífero en esta zona de Campeche, la publicación no precisa la fecha exacta, el punto de la reserva donde fue observado ni si se trataba de un ejemplar macho o hembra.

La vigilancia es realizada conjuntamente por personal de la Semabicce y la Conanp, con el propósito de registrar la fauna silvestre y detectar posibles amenazas dentro del área protegida.

JGH