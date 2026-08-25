‘La Granja VIP 2’: Mónica Escobedo es confirmada para la nueva temporada.

La comediante y locutora mexicana Mónica Escobedo fue anunciada oficialmente este 25 de agosto de 2026 como la décima integrante confirmada para la temporada del reality show ‘La Granja VIP’. El programa busca reunir distintas personalidades del entretenimiento en una convivencia que se encuentra marcada por el encierro.

La revelación de la décima participante se realizó en vivo durante la transmisión matutina de “Venga la Alegría” en TV Azteca. En este espacio se presentó a la comediante y se señaló que se unirá a personalidades como: Niurka Marcos, Carlos Trejo, Ivonne Montero y Kunno.

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¿Quién es Mónica Escobedo, nueva integrante de ‘La Granja VIP 2’?

Mónica Escobedo es una reconocida comediante, actriz y locutora mexicana de 47 años, posicionada como uno de los rostros de la escena nacional del stand-up. Ha participado en producciones de televisión y streaming como La Culpa es de la Malinche (Comedy Central), Bar Central, Sigue La Risa, Drunk History: El Lado Borroso De La Historia; entre otros.

Escobedo se caracteriza por un humor ácido, de observación cotidiana y temática directa sobre relaciones, vida profesional y situaciones cotidianas. Para su presentación, al igual que el resto de los participantes, Mónica salió de un cascarón que se encontraba en el set de “Venga la Alegría”.

La comediante reveló que entra al proyecto sabiendo que tiene "cuentas pendientes" por resolver con otra de las participantes confirmadas de la temporada, y aseguró que su objetivo principal en la casa será ponerle humor, sarcasmo y sazón a la convivencia diaria entre los granjeros.

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