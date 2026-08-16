Ricardo Peralta rechazó ‘La Granja VIP’ por ‘La Casa de los Famosos México’

El influencer, Ricardo Peralta reveló en una reciente entrevista que fue contactado para participar en la nueva temporada de ‘La Granja VIP’. El actor explicó que su rechazo se debe principalmente a su paso en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

En entrevista con el programa de YouTube Perro Chismazo, el influencer compartió las razones por las que decidió ya no participar en reality shows, y señaló que prefiere mantenerse alejado por un tiempo de este tipo de formatos televisivos, un hecho que ha sorprendido a sus seguidores.

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¿Por qué Ricardo Peralta rechazó participar en ‘La Granja VIP’?

Durante la entrevista, Ricardo Peralta compartió que rechazó la invitación para sumarse a la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, tras los duros señalamientos e impacto negativo en su imagen que le dejó su participación en ‘La Casa de los Famosos México’; prefiriendo alejarse de estos formatos de televisión.

El influencer explicó que la producción de ‘La Granja VIP’ intentó contactarlo para integrarlo a la nueva entrega, pero decidió dejar de responderles. Peralta confesó entre risas: “Me invitaron a La Granja, pero no contesté. Ya nunca contesté. Dije: 'Ay no, ya pa' qué'”. No obstante, dejó abierta la puerta al futuro al señalar que consideraría volver si en algún momento le hiciera falta el trabajo.

El distanciamiento de Peralta con los programas de telerrealidad responde al linchamiento mediático que sufrió tras su paso por el reality de Televisa. Durante su estancia en la casa más famosa de México, la actitud de Ricardo y sus roces con otros participantes generaron una fuerte ola de críticas en redes sociales y abucheos en algunos eventos públicos.

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