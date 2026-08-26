Gema Garoa es acusada de robar un perfume de Yanet García durante su expulsión de LCDLFM

Una nueva polémica sacudió a ‘La Casa de los Famosos México', tras la eliminación de Yanet García. La modelo salió del programa desde la zona de exilio; ante su salida, la producción asignó a Gema Garoa y Brianda Deyanara para reunir la ropa y objetos de Yanet; sin embargo, un clip señala que Garoa habría tomado un perfume de la modelo.

El hecho quedó captado por las transmisiones 24/7, espacio en donde se logró ver a la actriz tomando el perfume de la modelo y rociarse un poco de la fragancia. Este clip ha comenzado a circular en redes sociales y ha generado gran revuelo entre los usuarios que siguen el programa.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: ¿Yanet García podrían salir del reality por peleas?

¿Gema Garoa realmente robó el perfume de Yanet García?

Fue en redes sociales en donde se ha compartido el clip en donde se puede observar a Gema Garoa manipulando un perfume costoso perteneciente a Yanet García. En las imágenes se puede ver a la actriz tomar el frasco, rociarse un poco de la fragancia y sostener el mismo por un lapso prolongado mientras ordenaba el tocador.

El fragmento generó acusaciones en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde usuarios aseguraron que la actriz presuntamente intentaba quedarse con el producto o guardárselo. Sin embargo; la toma de la cámara no permite confirmar con certeza absoluta si el frasco terminó dentro de la maleta devuelta a Yanet o si la actriz lo conservó.

Esperemos que Gema no se haya robado ese perfume de Yanet!



0:10 huele el perfume

1:53 lo tapa aventando la ropa



Piensa mal y acertarás! #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/IYygJ66j0e — Golden Neurotico (@GoldenNeurotico) August 26, 2026

Este incidente reactivó las tensiones previas entre ambas. Días antes, Garoa y García habían protagonizado fuertes roces y enfrentamientos por temas de convivencia. Por ello, parte de la audiencia interpretó la escena como un gesto de provocación hacia las cosas de su excompañera.

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