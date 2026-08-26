Campeche tendrá 186 nuevos consultorios del IMSS-Bienestar en 2027

Campeche forma parte de las 24 Entidades donde el IMSS-Bienestar ampliará su red de atención primaria a partir de enero de 2027. El Gobierno Federal anunció la construcción y operación de 12 mil 750 nuevos consultorios en el país, informó el secretario de Salud de México, David Kershenobich Stalnikowitz.

En Campeche, la Secretaría de Salud Federal confi rmó que para el próximo año se busca poner en marcha 186 consultorios en diversas partes del Estado, con lo que se busca acercar los servicios médicos a la población sin seguridad social.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Federal, a través del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de Campeche, en el Estado hay 269 mil 435 personas que carecen de acceso a los servicios de salud, así como 484 mil 56 ciudadanos que no cuentan con acceso a la seguridad social.

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Esto quiere decir que, una vez que el programa federal sea puesto en marcha, las cifras de marginación relacionadas con el acceso a los servicios de salud podrían comenzar a disminuir, independientemente de los trabajos que emprendan las autoridades estatales o municipales.

A nivel Península, las autoridades plantean poner en marcha 617 nuevos consultorios a partir de 2027; la mayoría de ellos en Yucatán, con 244, seguido de Quintana Roo, con 187 espacios, y Campeche, con 186.

La estrategia pretende responder a una de las principales difi cultades del sistema de salud: la distancia entre los pacientes y los servicios médicos. En Campeche, el programa contempla la incorporación de nuevos puntos de atención dentro de la red que ya opera el IMSS-Bienestar.

El plan nacional prevé generar hasta 40 millones de consultas adicionales de atención primaria. La intención es que problemas de salud comunes, acciones de prevención y detección de enfermedades crónicas puedan resolverse en unidades cercanas, antes de que los pacientes requieran atención hospitalaria.

La ampliación contempla espacios urbanos y rurales, entre ellos casas de salud, consultorios y unidades de medicina familiar.

Para defi nir las zonas prioritarias, las autoridades revisaron durante los últimos meses los sitios donde existe défi cit de infraestructura o donde la población debe trasladarse durante largos periodos para recibir atención médica.