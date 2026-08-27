¿De qué murió Ana Lucía Bleizeffer, cuñada de Jorge “El Burro” Van Rankin?

El comediante mexicano Jorge "El Burro" Van Rankin y su pareja, Magda Bleizeffer, atraviesan un momento de profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de Ana Lucía Bleizeffer este 27 de agosto de 2026. La triste noticia sobre la cuñada del presentador conmocionó a sus seguidores y a la comunidad del entretenimiento.

Fue por medio de redes sociales que se confirmó el deceso de la cuñada del conductor de televisión. La encargada de compartir la noticia de manera pública fue Magda Bleizeffer, quién dedicó un mensaje de despedida a su hermana, generando sorpresa entre sus seguidores.

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Magda Bleizeffer, esposa del también conductor confirmó la noticia

Magda Bleizeffer dedicó un emotivo mensaje de despedida a su hermana Ana Lucía a través de sus historias de Instagram, expresando el dolor por su partida y recordándola por su fuerza frente a los problemas de salud que enfrentó durante años, acompañando de fotografías donde compartían momentos juntas.

Magda se despide de su hermana en redes sociales. / Instagram: magdiuxbr82

“Mi vasha, te me fuiste y ahora que hago con tanto dolor, mi Angelita hermosa siempre te voy a extrañar”. fueron las palabras que dedicó Magda a su hermana; sin embargo, dentro de todas sus historias posteó varias fotos de su hermana y mensajes que han conmovido a los seguidores y amigos.

¿De qué falleció la cuñada de Jorge “El Burro” Van Rankin?

La causa oficial del fallecimiento de Ana Lucía Bleizeffer no ha sido confirmada, sin embargo, la creadora de contenido enfrentaba problemas de salud que requerían hemodiálisis y había compartido públicamente sobre la diabetes y otros padecimientos. También había sido sometida a un trasplante de riñón.

A pesar de estos problemas de salud que enfrentaba la influencer, hasta el momento no existe información oficial que precise la causa exacta que provocó su muerte.

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