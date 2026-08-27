Abuelitos de Peto tendrán festejo por el Día del Abuelo gracias a grupo altruista

Integrantes de la agrupación Alegrando Corazones de Abuelitos Petuleños (ACAP) preparan un convivio con motivo del Día del Abuelo, que se celebrará mañana, además de continuar con sus acciones altruistas para apoyar a más de un centenar de adultos mayores en situación vulnerable.

Silvia Cel, coordinadora del grupo, informó que el festejo se realizará a partir de las 12:00 horas en el local de ACAP, ubicado en la calle 33 entre 36 y 38, donde se ofrecerá un convivio para los adultos mayores. Explicó que quienes se encuentran enfermos o tienen alguna discapacidad recibirán sus alimentos directamente en sus domicilios.

La agrupación mantiene durante todo el año diversas actividades para recaudar fondos y continuar con la entrega de almuerzos a más de 100 abuelitos a mediados de cada mes, así como desayunos los martes. Para sostener esta labor, los integrantes organizan ventas de tortas, jugos y aguas, cuyos ingresos son destinados a la compra de despensas, cobijas y otros artículos necesarios.

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Cel destacó que el apoyo de migrantes y personas altruistas de Peto ha permitido mantener este proyecto, aunque aún requieren de más colaboradores. Por ello, invitó a quienes deseen sumarse a donar pasteles, refrescos, botanas, frutas, despensas básicas, artículos de higiene, regalos o aportaciones económicas.

Señaló que la agrupación no tiene distinción política ni religiosa, pues su único objetivo es apoyar a adultos mayores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, abandono o carencias económicas.

Asimismo, comentó que algunos abuelitos enfrentan situaciones difíciles, incluso casos en los que sus apoyos económicos son vulnerados por terceros, por lo que el grupo busca brindarles respaldo cuando se encuentran en condiciones precarias o requieren atención especial.

La labor también implica gastos de traslado, ya que los voluntarios utilizan un mototaxi para llevar los alimentos hasta los domicilios de los adultos mayores que no pueden acudir personalmente a recogerlos.

La coordinadora hizo extensiva la invitación a más personas para integrarse al grupo y colaborar en esta labor, que, aunque representa un esfuerzo constante, tiene como principal recompensa llevar alegría y compañía a los adultos mayores de Peto.

Quienes deseen realizar alguna donación para el festejo o apoyar las actividades de ACAP pueden comunicarse al 9971332504.