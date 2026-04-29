Muere “El Capi” de Hechizo Tropical tras convulsionar en el escenario.

El mundo de la música tropical se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Lucas Herrera, mejor conocido como “El Capi”, líder y vocalista de la agrupación argentina Hechizo Tropical. La noticia fue confirmada por la agrupación por medio de sus redes sociales.

El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del pasado domingo 26 de abril de 2026, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. De acuerdo con los reportes; Herrera sufrió convulsiones al momento de descender del escenario generando gran preocupación entre sus seguidores.

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El líder de Hechizo Tropical fallece a sus 31 años

De acuerdo con los reportes, el músico de 31 años acababa de finalizar una exitosa presentación en el local bailable "Viva Juliana", ubicado en la avenida Champagnat. Al momento de descender del escenario, Herrera sufrió una descompensación súbita que derivó en convulsiones y un posterior desmayo.

A pesar de que fue trasladado de urgencia en un vehículo particular a un hospital cercano, los médicos confirmaron que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio. La noticia ha causado una profunda consternación en la escena musical, especialmente entre sus fanáticos.

En redes sociales, los integrantes de Hechizo Tropical publicaron un emotivo mensaje de despedida, destacando que su compañero partió "haciendo lo que más amaba". Su hermana melliza, Luciana, también dedicó palabras de dolor, mencionando que ahora su hermano "hace sonar el güiro en los cielos".

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