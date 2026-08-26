Muere Tim Curry, el inolvidable Pennywise de ‘Eso’, a los 80 años

El mundo del cine, el teatro y la televisión despide a uno de sus intérpretes más reconocidos. Tim Curry, famoso por sus papeles en ‘Eso’ y ‘The Rocky Horror Picture Show’, murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles.

Fuentes citadas por medios como TMZ y Variety señalaron que el fallecimiento ocurrió la noche del martes. Elementos policiales acudieron al domicilio después de las 23:23 horas y, de acuerdo con los reportes, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho criminal.

Tim Curry enfrentó problemas de salud durante más de una década

La muerte del actor ocurre después de varios años marcados por problemas de salud y movilidad. En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que requirió una intervención quirúrgica y tuvo consecuencias importantes en su capacidad para desplazarse.

En 2025, durante el aniversario número 50 de ‘The Rocky Horror Picture Show’ y con motivo de la publicación de sus memorias, el intérprete habló sobre su estado. En aquella ocasión reconoció que todavía no podía caminar.

A pesar de las dificultades físicas, Curry continuó vinculado con el mundo artístico y llegó a participar nuevamente en una producción cinematográfica. Su última aparición en pantalla correspondió a la cinta de terror ‘Stream’, estrenada en agosto de 2024.

Tim Curry nació en Inglaterra y comenzó en el teatro

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra. Desde pequeño mostró interés por la música y comenzó a cantar en un coro de iglesia cuando tenía alrededor de seis años.

Posteriormente estudió literatura y artes escénicas en la Universidad de Birmingham, antes de iniciar una carrera que lo llevaría de los escenarios británicos a las grandes producciones de Hollywood.

Su debut profesional llegó en 1968, cuando interpretó a Woof en una producción de Hair presentada en el West End de Londres. Durante esa etapa conoció al escritor Richard O'Brien, un encuentro que sería determinante para su trayectoria.

El personaje que convirtió a Tim Curry en un ícono

Fue Richard O'Brien quien escribió el papel que cambiaría para siempre la carrera de Tim Curry. El actor interpretó al Dr. Frank-N-Furter, personaje central de The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975.

En la película, Curry dio vida a un científico extravagante que recibe en su mansión a una pareja estadounidense que queda varada. La producción, protagonizada también por Susan Sarandon y Barry Bostwick, terminó convirtiéndose en una obra de culto.

El personaje permitió que el actor mostrara una faceta escénica caracterizada por la irreverencia, el humor y una personalidad completamente fuera de lo convencional. Con el paso de los años, la cinta se convirtió en uno de los trabajos más emblemáticos de su carrera.

Tim Curry también aterrorizó como Pennywise en ‘Eso’

Aunque Frank-N-Furter se convirtió en uno de sus personajes más queridos, Curry también dejó una huella profunda entre los aficionados al terror al interpretar a Pennywise en la adaptación televisiva de It (Eso), basada en la novela de Stephen King y estrenada en 1990.

Su interpretación del payaso Pennywise ayudó a convertir al personaje en una de las figuras más recordadas del terror televisivo. La actuación mostró otra faceta de Curry, quien pasó de un personaje extravagante y provocador a un villano capaz de provocar miedo.

A lo largo de su carrera, el intérprete desarrolló una particular especialidad en personajes excéntricos y villanos, una característica que terminó formando parte de su identidad artística.

Una carrera que también brilló en teatro

El talento de Tim Curry no se limitó al cine. Su trayectoria teatral incluyó importantes producciones y personajes, entre ellos Mozart en Amadeus, donde compartió escenario con Ian McKellen, quien interpretó a Salieri en la producción de 1980.

En 2004 llegó a Broadway para protagonizar ‘Spamalot’, adaptación musical de Monty Python and the Holy Grail, en la que interpretó al Rey Arturo. Posteriormente retomó brevemente el personaje durante una reposición presentada en el West End de Londres en 2006.

Por sus actuaciones sobre los escenarios recibió nominaciones a los premios Tony y Laurence Olivier, dos de los reconocimientos más importantes del teatro en Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente.

Tim Curry también tuvo una extensa trayectoria en televisión y cine

En televisión, el actor participó en diferentes producciones a lo largo de las décadas. Entre sus primeros trabajos destacados estuvo la miniserie histórica ‘Will Shakespeare’, realizada por ITV en 1978, donde interpretó al Bardo.

Su filmografía cinematográfica incluyó títulos como ‘Annie’, ‘Legend’, ‘Clue’, The Hunt for Red October, Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion, Charlie’s Angels y Scary Movie 2.

Con una trayectoria que se extendió durante casi seis décadas, Tim Curry consiguió construir una carrera que atravesó géneros, formatos y generaciones. Sus interpretaciones como Pennywise y Frank-N-Furter lo convirtieron en una figura permanente de la cultura pop.

La partida de Tim Curry deja atrás una carrera marcada por personajes difíciles de olvidar y por una presencia artística que trascendió el cine. Desde el teatro londinense hasta Hollywood, el actor logró convertirse en una de las figuras más singulares de su generación.