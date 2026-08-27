Gabinete de Seguridad reporta 10 detenidos tras cateos en 21 inmuebles de Oaxaca por extorsión

El Gabinete de Seguridad federal informó la detención de 10 personas presuntamente integrantes de una célula delictiva en Oaxaca, durante una serie de cateos realizados en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

De acuerdo con la información difundida a través de su cuenta de X, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en las acciones, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Las autoridades ejecutaron cateos en 21 inmuebles, donde fueron detenidas las personas señaladas por su probable relación con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

¿Qué aseguraron las autoridades durante los cateos?

El Gabinete de Seguridad detalló que durante las acciones fueron aseguradas seis armas de fuego y municiones.

La información oficial no precisó los lugares exactos donde se realizaron los 21 cateos, ni dio a conocer la identidad de las personas detenidas.

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Tampoco se especificó, hasta el momento, el tipo de armas aseguradas o la cantidad de municiones localizadas durante los operativos.

Operativo forma parte de estrategia contra la extorsión

El Gobierno federal señaló que las detenciones forman parte de las acciones emprendidas para reducir la capacidad operativa de grupos relacionados con delitos que afectan directamente al patrimonio de las familias.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el despliegue permitió afectar la estructura operativa de la célula investigada y reforzar las acciones contra la extorsión en Oaxaca.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico, en coordinación con @FISCALIA_GobOax, ejecutaron cateos en 21 inmuebles, donde detuvieron a 10 integrantes de una célula delictiva vinculada con actividades de extorsión,… pic.twitter.com/FNOAaYgisi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 27, 2026

Las investigaciones deberán continuar para determinar la posible responsabilidad individual de cada detenido y establecer si existen más integrantes vinculados con la estructura.

Las 10 personas detenidas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

IO