Juez suspende uso de instrumentos de tortura en corrida de toros anunciada en Seyé

El uso de instrumentos utilizados durante las corridas de toros en Seyé quedó temporalmente suspendido luego de que un juez federal concediera una suspensión provisional derivada de un amparo promovido por Animal Heroes y PETA Latino contra la corrida programada para el próximo 30 de agosto.

A través de sus redes sociales, Animal Heroes informó que la resolución representa el cuarto amparo promovido por la organización que obtiene una suspensión provisional para impedir el uso de este tipo de instrumentos durante eventos taurinos. Los casos anteriores, señalaron, corresponden a Tixkokob, Temozón y Muna.

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La organización sostuvo que el uso de instrumentos empleados en las corridas constituye una práctica que, desde su perspectiva, vulnera las disposiciones de protección animal contempladas en el artículo 4° de la Constitución y en la NOM-033, norma relacionada con los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres.

De acuerdo con Animal Heroes, esta resolución representa la novena ocasión en que jueces federales conceden una suspensión provisional a partir de acciones legales promovidas por la organización en contra de prácticas que consideran contrarias a la legislación de protección animal.

La corrida señalada está prevista para realizarse el 30 de agosto en Seyé, por lo que la suspensión provisional tendrá efectos mientras continúa el procedimiento judicial y se determina el alcance de las medidas solicitadas mediante el amparo.

Animal Heroes afirmó que continuará recurriendo a las vías legales para denunciar lo que considera actos de maltrato animal y buscar que se cumplan las disposiciones jurídicas en materia de protección de los animales.

El nuevo procedimiento se suma a la creciente disputa legal en torno a las corridas de toros en Yucatán, donde organizaciones defensoras de los animales han recurrido a tribunales federales para intentar limitar determinadas prácticas durante estos espectáculos, mientras sectores vinculados a las fiestas tradicionales defienden su realización.