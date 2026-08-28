Emily Cinnamon comparte foto de la infancia de su famoso padre Saúl “Canelo” Álvarez

Hace varias horas, Emily Cinnamon Álvarez, primera hija del famoso boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con una imagen nunca antes vista. Y es que, constantemente la joven se muestra muy activa en las plataformas digitales compartiendo su vida.

Amante de los caballos y del gran estilo, Emily Cinnamon Álvarez, cautivó a los usuarios en redes sociales al compartir por medio de su cuenta oficial de Instagram, una fotografía inédita junto a su famoso padre.

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Emily Cinnamon Álvarez comparte foto con su padre

Recordemos que, fue en octubre del 2005, cuando la joven llegó a este mundo y ahora que es una joven, se ha convertido en una personalidad de las redes sociales, por lo que muchos admiran su estilo y forma de vida.

Sin embargo, la joven quiso regresar un poco atrás y compartió una imagen de su bautizo, en la imagen que ha circulado en las redes sociales, se le puede ver a la joven siendo una bebé y al boxeador en una faceta que pocas veces muestra.

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“Qué suerte la mía haber nacido siendo su hija”

Tras la publicación, muchos han comentado que esto es una muestra de que ellos llevan una muy buena relación. Por su parte, Emily Cinnamon Álvarez, ha ido haciendo su propio camino en el deporte y en las redes sociales, pues no ha seguido los pasos de su padre.

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