¿Xavi y Emily Cinnamon tienen una relación sentimental?

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que Emily Cinnamon, hija de Saúl El Canelo Álvarez, se encontraba soltera y disfrutando de su lujosa vida. Sin embargo, por medio del canal de Youtube de Eden Dorantes, se reveló que existen algunos rumores, los cuales la relacionan con un famoso cantante de corridos tumbados.

De acuerdo con lo que se empezó a especular, la joven estaría saliendo con el cantante Xavi. Y ante esta situación, fue el propio intérprete quien respondió a los rumores en un encuentro con los medios de comunicación. En un principio se le cuestionó sobre su carrera, a lo que contestó:

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“Ahí le estamos haciendo la lucha y nos defendemos”,

Sobre los rumores de una supuesta relación con Emily, Xavi fue tajante en sus palabras y respondió:

“No, compadre, mis respetos para el compa Canelo, a la orden, machín. Que la comadre, estamos a la orden, machín, tranquilidad. Tú sabes, amor y paz”

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Agregó que actualmente se siente enamorado de la vida, pero no confirmó ni negó ningún vínculo con una persona en específico. Finalmente, agregó que está entusiasmado por realizar colaboraciones con exponentes mexicanos.

"Me encantaría, yo jalo, machín, yo estoy puesto y estamos a la orden, machín”.

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