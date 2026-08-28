Operación Sable en Sinaloa: aseguran arsenal, droga y destruyen 49 explosivos en Concordia

Elementos federales aseguraron un arsenal, droga, equipo táctico y vehículos en Concordia, Sinaloa, como parte de las acciones de la denominada Operación Sable, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El despliegue se realizó a partir de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento en la zona. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo también permitió localizar decenas de artefactos explosivos improvisados que, de acuerdo con las autoridades, representaban un riesgo para habitantes de la región.

¿Qué aseguraron durante la Operación Sable en Concordia, Sinaloa?

El Gabinete de Seguridad detalló que las fuerzas federales aseguraron cinco armas de fuego, 55 cargadores y más de 2 mil 800 cartuchos, además de droga y equipo táctico.

Durante el mismo despliegue quedaron bajo resguardo tres vehículos presuntamente relacionados con actividades de grupos delictivos que operan en esta zona de Sinaloa.

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Las autoridades federales no informaron sobre personas detenidas durante estas acciones ni detallaron el tipo o la cantidad de droga localizada.

Marina destruye 49 artefactos explosivos improvisados

Personal de la Secretaría de Marina también ubicó 49 artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron neutralizados y destruidos para evitar riesgos a la población.

El Gobierno federal señaló que estos dispositivos constituían una amenaza para las comunidades de la región, por lo que elementos especializados realizaron las labores necesarias para su eliminación.

En el marco de la “Operación Sable” y resultado de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento, en Concordia, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguraron cinco armas de fuego, 55 cargadores, más de 2… pic.twitter.com/YLTDaj42xG — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026

¿Cuál es el objetivo de la Operación Sable en Sinaloa?

El Gabinete de Seguridad explicó que estas acciones tienen como propósito reducir las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos.

Los trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y reconocimiento aéreo forman parte del despliegue que las autoridades federales mantienen en Concordia.

Hasta el momento, el Gobierno federal no dio a conocer a qué organización criminal pertenecían las armas, vehículos, droga y explosivos asegurados durante el operativo.

IO