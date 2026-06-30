¿Hija del 'Canelo' Álvarez va a comenzar a participar en concursos de belleza?

Emily Cinnamon Álvarez es una de las jóvenes más queridas por los mexicanos, gracias a la popularidad de su padre, Saúl El Canelo Álvarez, quien siempre le ha mostrado su apoyo en todo lo que hace.

Sin embargo, hace poco la joven levantó las alarmas en redes sociales, pues compartió una fotografía, la cual generó muchos rumores sobre su posible participación en algunos certámenes de belleza, entre ellos Miss Universo.

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¿La hija de ‘Canelo’ Álvarez va a entrar a concursos de belleza?

Con tan solo 18 años, la hija del boxeador ha tenido una gran presencia en redes sociales, donde comparte todos los detalles de su vida y de los momentos que vive junto a su famoso padre, pero que en cada foto demuestra su talento para el modelaje.

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Lo que comenzó con un la imagen que poco a poco levantó muchos comentarios sobre Emily Cinnamon, quien apareció con un vestido de gala, a lo que muchos la relacionan con el certamen de belleza: aunque en otra foto una joven comentó:

“Próxima Miss Universe Jalisco”

Sin embargo, la respuesta de la joven sorprendió, pues se limitó a poner un sticker de ojos, dejando muchas cosas a la imaginación, ocasionando que muchos usuarios no dudaron en comentar al respecto.

Se sabe que Emily Cinnamon se dedica a estudiar, aunque en redes comparte un poco sobre su vida, también se menciona que participa en equitación.

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