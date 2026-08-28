Uganda extraditará a EU a militar acusado de intentar armar al CJNG con arsenal de 54 millones de dólares

La justicia de Uganda aprobó la extradición a Estados Unidos de Katungi Michael Mpeirwe, un teniente retirado del ejército acusado de participar en una conspiración para suministrar armamento por alrededor de 54 millones de dólares a organizaciones del narcotráfico mexicano, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía ugandesa informó este viernes que autorizó el traslado del exmilitar a territorio estadounidense, donde enfrenta acusaciones relacionadas con un presunto plan para entregar armas de alto poder a grupos criminales.

Mpeirwe fue colaborador cercano de Muhoozi Kainerugaba, jefe del ejército de Uganda e hijo del presidente Yoweri Museveni.

¿De qué acusan al militar ugandés que será extraditado a Estados Unidos?

Una acusación presentada en el estado de Virginia sostiene que Mpeirwe habría participado en una conspiración para proporcionar a los cárteles mexicanos un amplio arsenal.

Entre el material mencionado aparecen ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, minas antipersona, armas antiaéreas y equipos de visión nocturna.

Noticia Destacada Estados Unidos acusa formalmente a ‘El R1’ y a ‘El R2’, comandantes del CJNG, por tráfico de drogas

Las autoridades estadounidenses señalan que parte de ese armamento tendría como destino al CJNG, organización a la que describen como uno de los grupos criminales transnacionales más violentos y activos de México.

Mpeirwe perdió su cargo como director de Relaciones Exteriores del partido de Kainerugaba después de que Estados Unidos presentó formalmente cargos en su contra en julio de 2025.

¿Cuándo fue detenido Katungi Michael Mpeirwe?

Pese a las acusaciones, el exmilitar permaneció en libertad en Kampala, capital de Uganda, durante varios meses y fue detenido hasta junio de 2026.

Ugandan prosecutors have agreed to extradite Katungi Michael Mpeirwe, a retired lieutenant in the Ugandan army, to the US on charges he conspired to supply weapons worth $54 million to Mexican drug cartels, including the notorious Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG)… pic.twitter.com/K9l5PnC82c — TRT Afrika (@trtafrika) August 28, 2026

Otros señalados en el mismo caso ya habían sido arrestados fuera del país africano.

Entre ellos se encuentra Peter Dimitrov Mirchev, ciudadano búlgaro detenido en España en abril de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

La aprobación de la extradición de Mpeirwe permitirá que el exmilitar enfrente ante la justicia estadounidense los cargos relacionados con el presunto esquema internacional para suministrar armas a organizaciones del narcotráfico mexicano.

IO