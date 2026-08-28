“Caen pedazos de escombros”: Temen tragedia por deterioro del techo en sitio de taxis de Champotón

Alarma ha generado el desprendimiento de fragmentos de escombros del techo de un inmueble perteneciente al sitio de taxi de Champotón.

Noticia Destacada Temen desplome del techo de iglesia en Xcupil, en Hopelchén; comunidad exige intervención del INAH

La propiedad colinda con uno de los pasillos del mercado local, afectando a transeúntes y comerciantes, quienes consideran que se debe atender la situación para evitar un posible accidente.

Tras un recorrido por la zona, se abordaron a algunos ciudadanos y comerciantes, quienes manifestaron su preocupación.

Valeria Cahuich atribuyó la situación a la falta de mantenimiento y consideró que ya se requiere de trabajos urgentes de reparación.

“Como no hay mantenimiento, pues, está muy deteriorado. Caen pedazos de escombros. Pues, considero que ya requiere su reparación”, señaló.

¿A quiénes le harían un llamado, al sitio de taxis o al Ayuntamiento? Se le preguntó. “Pues, esto pertenece al sitio de taxis... pues, sería el representante del sitio de taxis es el que debe de ver esto”, respondió.

Según los datos recabados, ya tiene tiempo este problema, el cual se ha ido agravando con el paso del tiempo, particularmente en esta temporada de lluvias.

JGH