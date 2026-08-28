Roban camión con materiales en Ribera del Río Hondo y lo abandonan por falta de combustible

Un camión cargado con materiales de trabajo, propiedad de un vecino identificado como Rubén "M", fue sustraído durante la madrugada y luego localizado en el tramo carretero que conecta las localidades de Agua Dulce y Sabidos, lugar donde fue abandonado.

De acuerdo con información compartida por vecinos. el vehículo fue sustraído por sujetos aún no identificados, quienes además se apoderaron de dos baterías que se encontraban dentro de la unidad. Sin embargo, únicamente lograron llevarse una de ellas, ya que la segunda fue localizada horas más tarde escondida en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el camión.

Noticia Destacada Accidente de tractocamión provoca rapiña cerca de 3 Garantías en Chetumal

Según los primeros datos recabados, la unidad fue abandonada en el mismo tramo carretero pocas horas después del robo, presuntamente porque no contaba con suficiente combustible para que los responsables pudieran trasladarla a otro punto. Este detalle ha llevado a algunos residentes a suponer que se trataría de un hecho oportunista.

El propietario del camión se dedica al transporte de materiales de trabajo, por lo que la unidad representa una herramienta esencial para su actividad económica. Vecinos de la zona señalaron que este tipo de hechos no solo impactan el patrimonio de quienes resultan directamente afectados, sino que también inciden en la percepción de seguridad de toda la comunidad, la cual históricamente se ha caracterizado por mantener un ambiente de tranquilidad entre sus habitantes.

Ante lo ocurrido, pobladores hicieron un llamado a la ciudadanía para reforzar la vigilancia comunitaria y reportar cualquier movimiento inusual detectado en días recientes. Se pidió especialmente a quienes hayan observado a personas merodeando por el tramo carretero, o cualquier situación fuera de lo común, acercarse a las autoridades correspondientes para aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

Habitantes de la zona coincidieron en que, más allá de este hecho en particular, resulta fundamental mantener una comunicación constante entre vecinos, como una forma de prevenir que este tipo de delitos se repita y afecte a otras familias o negocios de la región. Insistieron en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar de utilidad para las autoridades encargadas de investigar el caso.