Exatlón México: ¿Zudikey Rodríguez y Pato Araujo están separados?

Hace unos días, arrancó la nueva temporada de ‘Exatlón México’, pero más allá del desempeño de los atletas, los rumores se han centrado sobre la relación de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, quienes son estrellas del Equipo Rojo.

Todo parece indicar que los atletas están separados, aunque en un principio todo eran rumores, han comenzado a circular pruebas de su supuesta separación, aunque por el momento ninguno de los involucrados han hablado sobre el tema.

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¿Qué está pasando entre Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

Una de las cuentas especializadas en el reality de la televisora del Ajusco, ha revelado un video en donde supuestamente se revela la verdad sobre lo que está pasando entre Zudikey Rodríguez y Pato Araujo.

De acuerdo con la información revelada, la pareja de atletas estaba ya separada, pero al ser considerados para la nueva temporada ‘Exatlón México’, ellos habrían tomado la decisión de seguir juntos.

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Las especulaciones han sido más fuertes, tras revelarse que los atletas han dejado de seguirse en las redes sociales, aunque todavía están compartiendo contenido juntos, entre ellos, cuando fueron confirmados para la nueva temporada de Exatlón México.

Hasta el momento, Zudikey Rodríguez y Pato Araujo no han hablado sobre el tema, pero los fans esperan que durante los próximos días, hablen del tema en el reality.

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