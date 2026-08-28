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Quintana Roo / Riviera Maya

Comemos Todos Quintana Roo 2026: Estas son las fechas de los depósitos en septiembre

Las entregas de los paquetes alimentarios también se llevarán a cabo durante este mes de septiembre.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

28 de ago de 2026

1 min

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Comemos Todos Quintana Roo 2026
Comemos Todos Quintana Roo 2026 / Especial

Durante este mes de septiembre, los beneficiarios a Comemos Todos podrán recibir en sus tarjetas la ayuda económica del programa, siendo en este caso su tercer apoyo.

Por lo que a continuación se compartirán las fechas en las que se llevarán a cabo los depositos, siendo en total cuatro fechas confirmadas.

Los horarios de atención inician desde las 09:00 am hasta las 17:00 horas

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¿Cuándo es la dispersión del pago?

Los beneficiarios del programa Comemos Todos, recibirán el apoyo económico del martes 1 al viernes 4 de septiembre.

Las tiendas participantes donde se podrá hacer la tarjeta, es en Chedraui, Soriana, Super Aki y Willys.

Beneficiarios deberán acudir con la documentación obligatoria para recibir el paquete

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Durante este mismo mes de septiembre, igualmente se entregarán los paquetes alimentarios en los módulos en sus respectivas fechas las cuales ya fueron compartidas.

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