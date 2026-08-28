Comemos Todos Quintana Roo 2026: Estas son las fechas de los depósitos en septiembre

Durante este mes de septiembre, los beneficiarios a Comemos Todos podrán recibir en sus tarjetas la ayuda económica del programa, siendo en este caso su tercer apoyo.

Por lo que a continuación se compartirán las fechas en las que se llevarán a cabo los depositos, siendo en total cuatro fechas confirmadas.

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¿Cuándo es la dispersión del pago?

Los beneficiarios del programa Comemos Todos, recibirán el apoyo económico del martes 1 al viernes 4 de septiembre.

Las tiendas participantes donde se podrá hacer la tarjeta, es en Chedraui, Soriana, Super Aki y Willys.

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¿Se realizarán entregas del apoyo alimentario?

Durante este mismo mes de septiembre, igualmente se entregarán los paquetes alimentarios en los módulos en sus respectivas fechas las cuales ya fueron compartidas.