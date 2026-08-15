Exatlón México: Estas son las leyendas que vuelven para la décima temporada

La décima temporada del Exatlón México está cada vez más cerca. TV Azteca espera sacar la casa por la ventana con una nueva edición del reality show más importante y popular de la televisora, motivo por el cual no está de más que conozcas a cada uno de los atletas, que son considerados leyendas de este programa, y que volverán para esta edición con el fin de demostrar su poderío en cada uno de los circuitos.

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Como sabes, fue hace una década cuando el Exatlón México se volvió uno de los programas más importantes en la historia de la televisión nacional. Hoy, en esta décima edición, la producción comandada por Antonio Rosique no escatimará en esfuerzos y traerá consigo a elementos que en el pasado destacaron tanto en los Famosos como en los Contendientes y que, ahora, vuelven con la intención de demostrar de qué están hechos.

¿Qué leyendas vuelven a la décima temporada del Exatlón México?

Lo primero a tener en cuenta es que la décima temporada del Exatlón México volverá a las playas de República Dominicana, un hecho que ha generado cierta nostalgia entre los seguidores más fieles a este programa. Además, se sabe que esta nueva edición comenzará oficialmente el próximo lunes 24 de agosto del 2026, en punto de las 18:30 de la noche, a través de las pantallas de Azteca Uno tal y como se ha hecho costumbre.

Natasha Septién tiene fuerza y determinación para conquistar cada circuito. 💙🔥#ExatlónMéxico, gran estreno, lunes 24 de agosto, 6:30 p.m. por Azteca Uno pic.twitter.com/SqpBA5XuH3 — Exatlón México (@ExatlonMx) August 13, 2026

Esta temporada se dividirá nuevamente entre Famosos y Contendientes. En el equipo Rojo el Exatlón México traerá de nuevo a elementos como Aristeo Cázares y Patricio, el Pato Araujo. Del otro lado de la moneda, el conjunto Azul generará expectativas con David Juárez la Bestia y Alexis Vargas, quien dicho sea de paso llega como el vigente campeón de los Contendientes y que es conocido como Hiroshi.