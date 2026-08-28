Suicidio, educación y medio ambiente preocupan a jóvenes de Campeche; presentan 79 propuestas

Con una agenda marcada por las desigualdades educativas, la defensa de la cultura, la protección de las personas adultas mayores, la inclusión de jóvenes con discapacidad, la participación ciudadana, el cuidado del medio ambiente y la prevención del suicidio, quedó instalado el Parlamento Juvenil 2026 del Congreso del Estado, donde 35 representantes juveniles llevaron a tribuna sus preocupaciones y propuestas a favor de este sector.

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En total, fueron 79 propuestas, entre ellas, ocho iniciativas con proyecto de decreto, que fueron entregadas a representantes del Instituto de la Juventud del Estado, Injucam, Poder Judicial y Poder Legislativo.

La sesión de instalación y toma de protesta estuvo encabezada por la diputada Ena América García García, presidenta de la Comisión de Juventud. Como presidente del Parlamento Juvenil fue designado Álvaro López Guerrero.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología planteó combatir la desigualdad educativa, particularmente en comunidades rurales, donde persisten carencias de infraestructura, internet y dispositivos electrónicos. Propuso fortalecer el mantenimiento y modernización de escuelas públicas, crear grupos de trabajo para identificar necesidades de los planteles, establecer mecanismos de acompañamiento tecnológico y promover la alfabetización digital mediante el uso responsable de la inteligencia artificial.

La Comisión de Cultura denunció que esta suele ser utilizada como escaparate turístico, pero recibe poca inversión y participación de quienes viven de las artes y las tradiciones. Por ello, propuso crear el Parlamento Cultural Campechano como espacio permanente de diálogo entre artistas, instructores, egresados y colectivos culturales con el Congreso, además de obligar a los ayuntamientos a elaborar programas municipales de cultura con objetivos definidos, presupuesto y continuidad administrativa.

La protección de las personas adultas mayores fue el eje de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, que advirtió sobre casos de abandono, violencia, discriminación, despojo patrimonial y falta de acompañamiento institucional. Su propuesta contempla crear una Procuraduría de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, encargada de brindar orientación y asesoría jurídica, recibir reportes, solicitar medidas urgentes de protección, canalizar casos y dar seguimiento a la restitución de derechos, con especial atención a quienes viven solos o en comunidades rurales e indígenas.

Por su parte, la Comisión de Igualdad Sustantiva, Inclusión y Diversidad demandó eliminar las barreras físicas, tecnológicas, académicas y actitudinales que enfrentan las personas con discapacidad para acceder y permanecer en la educación superior. La iniciativa propone incorporar mecanismos de coordinación y participación para garantizar accesibilidad, ajustes razonables, capacitación y tecnologías de apoyo, con el objetivo de que ninguna persona tenga que abandonar sus aspiraciones profesionales por falta de condiciones adecuadas.

La Comisión de Juventud y Participación Ciudadana reclamó que la participación de los jóvenes no quede reducida a un ejercicio simbólico anual. Propuso reformar la Ley de la Juventud para establecer una ruta institucional que permita recibir, analizar y canalizar las propuestas surgidas del Parlamento Juvenil. También planteó crear una plataforma digital exclusiva para jóvenes y garantizar la representación de integrantes del Parlamento en el consejo consultivo correspondiente.

Con el jaguar como símbolo de la defensa ambiental, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable advirtió sobre la pérdida de cobertura forestal, degradación de ecosistemas y amenazas contra la biodiversidad. Señalaron que desarrollo y conservación no deben ser considerados enemigos y demandaron fortalecer las herramientas para proteger bosques, manglares y especies emblemáticas, bajo la premisa de que la protección ambiental también representa la defensa del futuro y de la identidad campechana.

La prevención del suicidio fue el principal planteamiento de la Comisión de Salud, que propuso reformar la Ley de Salud Mental para establecer un programa estatal permanente de prevención, así como protocolos de prevención, detección, atención y seguimiento de la conducta suicida. También planteó capacitar al personal educativo para identificar señales de alerta y canalizar a quienes requieran atención profesional, además de involucrar a las familias y aplicar un enfoque de derechos humanos, igualdad, perspectiva de género, interculturalidad y pertinencia cultural.

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Las y los parlamentarios juveniles 2026 convirtieron la tribuna del Congreso en un espacio para exhibir problemáticas que no deben quedarse en discursos ni aplausos, sino traducirse en políticas públicas, reformas legales y acciones concretas.

JGH