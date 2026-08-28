Trabajadores de la construcción enfrentan falta de seguridad social en Campeche

Trabajadores de la construcción afiliados a la CTC enfrentan dificultades para recibir atención médica, ante la falta de seguridad social y las carencias en los servicios de salud, informó el secretario general de la Federación de Trabajadores y Campesinos de Campeche (CTC), Marco Sánchez Abnal. La situación afecta a trabajadores de Campeche y Carmen, donde se han registrado enfermedades y accidentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, en Campeche, hasta el segundo trimestre de 2026, se identificaron 38 mil 204 trabajadores dedicados al sector de la construcción, lo que representa un incremento de mil 238 personas dedicadas al oficio en comparación con las 36 mil 966 registradas en el mismo periodo de 2025.

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Sánchez Abnal expuso el caso de la esposa de un trabajador, quien permaneció cinco meses internada a la espera de una cirugía oncológica. Durante ese periodo, según explicó, no recibió los medicamentos ni el tratamiento necesarios para atender su padecimiento. Ante esta situación, compañeros del trabajador realizaron una colecta para adquirir medicamentos y cubrir parte de los gastos.

El dirigente sindical señaló que, ante la falta de atención, la familia decidió trasladar a la paciente a una clínica particular. La medida permitió buscar atención médica especializada y realizar la cirugía requerida. Los gastos fueron cubiertos con aportaciones de trabajadores de la construcción, quienes participaron en la colecta para apoyar a la familia de su compañero.

El secretario general de la Federación de Trabajadores y Campesinos de Campeche solicitó el respaldo del Gobierno del Estado para atender los casos de trabajadores que carecen de acceso a servicios médicos. Indicó que los integrantes del gremio han participado en

la ejecución de obras y requieren atención ante situaciones relacionadas con enfermedades, accidentes y otros problemas de salud.

De acuerdo con Sánchez Abnal, Campeche y Carmen concentran varios de los casos reportados por la organización. En ambas demarcaciones se han presentado situaciones relacionadas con accidentes y percances que afectan a trabajadores de la construcción. El dirigente señaló que varios trabajadores no cuentan con seguridad social por parte de sus empleadores.

La falta de afiliación al Seguro limita el acceso de algunos trabajadores a servicios médicos ante accidentes laborales o problemas de salud, de acuerdo con lo señalado por el dirigente de la CTC. Esta situación también genera gastos para los trabajadores y sus familias cuando requieren medicamentos, tratamientos especializados, consultas o procedimientos quirúrgicos.