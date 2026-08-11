Exatlón México: Ellos son los atletas confirmados para la nueva temporada del reality

Cada día falta menos para el arranque de la nueva temporada de Exatlón México, por lo que han comenzado a revelarse los nombres de los atletas que van a formar los equipos que van a pasar por los circuitos en República Dominicana.
La décima temporada del reality deportivo, va a juntar a 20 atletas que van a ser divididos en los ya conocidos equipos Rojo y Azul, donde van a tener que mostrar su mejor para llegar a las semanas finales.
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¿Qué atletas van a estar en la nueva temporada de Exatlón México?
Según la información que ha sido revelada por la televisora del Ajusco, los atletas que van a formar el equipo Rojo van a ser los siguientes:
- Aristeo Cázares
- Pato Araujo
- Heliud Pulido
- Zudikey Rodríguez
- Paulette Gallardo
- Anaid Torres
- Ella Bucio
- Montse Mejía
- Pablo Franco
- Jerry Lizárraga
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Por su parte, los atletas que van a estar en el equipo Azul son los siguientes:
- David Juárez “La Bestia”
- Andrea Medina
- Doris del Moral
- Alexis Vargas
- Adrián Leo
- Fernando Vallejo
- Erick Segura
- Katia Gallegos
- Natasha Septién
- María Salazar
También, se ha confirmado que la nueva temporada de Exatlón México, va a comenzar el próximo lunes 24 de agosto, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.