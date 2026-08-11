Exatlón México: Ellos son los atletas confirmados para la nueva temporada del reality

Cada día falta menos para el arranque de la nueva temporada de Exatlón México, por lo que han comenzado a revelarse los nombres de los atletas que van a formar los equipos que van a pasar por los circuitos en República Dominicana.

La décima temporada del reality deportivo, va a juntar a 20 atletas que van a ser divididos en los ya conocidos equipos Rojo y Azul, donde van a tener que mostrar su mejor para llegar a las semanas finales.

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¿Qué atletas van a estar en la nueva temporada de Exatlón México?

Según la información que ha sido revelada por la televisora del Ajusco, los atletas que van a formar el equipo Rojo van a ser los siguientes:

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Anaid Torres

Ella Bucio

Montse Mejía

Pablo Franco

Jerry Lizárraga

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Por su parte, los atletas que van a estar en el equipo Azul son los siguientes:

David Juárez “La Bestia”

Andrea Medina

Doris del Moral

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Erick Segura

Katia Gallegos

Natasha Septién

María Salazar

También, se ha confirmado que la nueva temporada de Exatlón México, va a comenzar el próximo lunes 24 de agosto, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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