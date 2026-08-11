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Exatlón México: Ellos son los atletas confirmados para la nueva temporada del reality

Conoce a los atletas que van a estar en la nueva temporada de Exatlón México.

Por Redacción Por Esto!

11 de ago de 2026

1 min

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Exatlón México: Ellos son los atletas confirmados para la nueva temporada del reality
Exatlón México: Ellos son los atletas confirmados para la nueva temporada del reality / Instagram:exatlonmx

Cada día falta menos para el arranque de la nueva temporada de Exatlón México, por lo que han comenzado a revelarse los nombres de los atletas que van a formar los equipos que van a pasar por los circuitos en República Dominicana.

La décima temporada del reality deportivo, va a juntar a 20 atletas que van a ser divididos en los ya conocidos equipos Rojo y Azul, donde van a tener que mostrar su mejor para llegar a las semanas finales.

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¿Qué atletas van a estar en la nueva temporada de Exatlón México?

Según la información que ha sido revelada por la televisora del Ajusco, los atletas que van a formar el equipo Rojo van a ser los siguientes:

  • Aristeo Cázares
  • Pato Araujo
  • Heliud Pulido
  • Zudikey Rodríguez
  • Paulette Gallardo
  • Anaid Torres
  • Ella Bucio
  • Montse Mejía
  • Pablo Franco
  • Jerry Lizárraga
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Por su parte, los atletas que van a estar en el equipo Azul son los siguientes:

  • David Juárez “La Bestia”
  • Andrea Medina
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Adrián Leo
  • Fernando Vallejo
  • Erick Segura
  • Katia Gallegos
  • Natasha Septién
  • María Salazar

También, se ha confirmado que la nueva temporada de Exatlón México, va a comenzar el próximo lunes 24 de agosto, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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