Exatlón México: ¿Cuántos días faltan para el inicio de la décima temporada?

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la décima temporada del Exatlón México, el cual se espera sea uno de los programas más importantes de este cierre de año no solo para TV Azteca, sino para la televisión mexicana en general. Por tal motivo, es preciso que conozcas todas los detalles respecto a este comienzo, destacando su fecha de lanzamiento, el horario y a través de qué canal se podrá disfrutar del mismo.

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Como sabes, fue en el año 2016 cuando TV Azteca sorprendió a propios y extraños con la llegada del Exatlón México, un programa deportivo que pone a prueba la velocidad, habilidades y fortalezas de cada uno de los atletas que se dividen en dos grupos, los Rojos y los Azules. Ante tal situación, es preciso que conozcas cuándo se estrena, los participantes que formarán parte de esta y, finalmente, el conductor que estará presente.

¿Cuándo inicia la décima temporada del Exatlón México?

En principio, vale decir que TV Azteca volverá a presentar su canal principal (Azteca 1) para el lanzamiento de esta décima temporada del Exatlón México. Otro punto a detallar es que las playas de República Dominicana se reencontrarán con Antonio Rosique, quien volverá a ser el conductor estrella de este reality luego de la participación que tuvo en Azteca Deportes en la última Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026.

🔵 Fernando Vallejo 🔵 Del parkour a los circuitos de Exatlón. Aquí, cada salto cuenta y cada obstáculo es un nuevo desafío. 🔥#ExatlónMéxico, gran estreno, lunes 24 de agosto, 6:30 p.m. por Azteca Uno pic.twitter.com/xVilHakInG — Exatlón México (@ExatlonMx) August 13, 2026

Dicho lo anterior, vale decir que el Exatlón México comenzará el próximo lunes 24 de agosto del 2026, por lo que estamos a menos de diez días de su lanzamiento considerando que su horario habitual será a las 18:30 horas. En los Famosos aparecen elementos como Aristeo Cázares, el Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, mientras que en los Contendientes se vislumbran David Juárez, Adrián León, Alexis Vargas y Erika Segura.