Yuridia concierto en la península: fecha, precios de boletos y todo sobre su tour Las Cartas sobre la mesa

El anuncio que los fans de Yuridia estaban esperando finalmente llegó. La intérprete de "Ya te olvidé" confirmó su nuevo tour "Las Cartas Sobre la Mesa", una gira que recorrerá 11 ciudades de México y que tiene como punto más alto una fecha que ya es histórica antes de que ocurra: el 4 de septiembre de 2026, Yuridia se convertirá en la primera solista mexicana en presentarse en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el recinto más grande del país para este tipo de espectáculos.

11 ciudades, una sola gira

El recorrido de "Las Cartas Sobre la Mesa" abarca desde el norte hasta el sureste del país, con fechas distribuidas entre septiembre y diciembre de 2026:

4 de septiembre — Ciudad de México (Estadio GNP Seguros)

— Ciudad de México (Estadio GNP Seguros) 18 de septiembre — León

— León 19 de septiembre — San Luis Potosí

— San Luis Potosí 25 de septiembre — Querétaro

— Querétaro 10 de octubre — Villahermosa

— Villahermosa 5 de noviembre — Veracruz

— Veracruz 19 de noviembre — Ciudad Juárez

— Ciudad Juárez 21 de noviembre — Torreón

— Torreón 26 de noviembre — Cancún

— Cancún 28 de noviembre — Mérida

— Mérida 5 de diciembre — Guadalajara

Cuándo y cómo comprar los boletos

Ocesa confirmó las fechas de preventa para el concierto en la CDMX. Los primeros en tener acceso serán los tarjetahabientes HSBC, con dos días exclusivos: 6 y 7 de mayo.

Los precios por zona y el mapa de distribución del Estadio GNP Seguros aún no han sido revelados oficialmente, pero se espera que esta información esté disponible conforme se acerque el proceso de compra.

Una noche que promete emociones y sorpresas

Quienes han seguido las giras anteriores de Yuridia saben que sus shows son mucho más que un recital de éxitos. La artista prepara un espectáculo que recorrerá lo mejor de su trayectoria musical y, aunque no hay nada confirmado, se especula con la posibilidad de invitados especiales, algo que ya ocurrió en ediciones pasadas de sus giras y que siempre genera momentos memorables para el público.

Con "Las Cartas Sobre la Mesa", Yuridia consolida su lugar como una de las voces más importantes del pop mexicano y da el paso más grande de su carrera al conquistar el escenario más emblemático de la Ciudad de México.