“Crews Control”: la nueva serie de Terry Crews sobre el mundo de la Fórmula 1

El actor y presentador Terry Crews se adentra en el mundo del automovilismo con “Crews Control”, una serie premium de 18 episodios que se estrenará el próximo 5 de mayo en YouTube.

El proyecto ofrece una mirada distinta a la Fórmula 1, combinando entretenimiento, cultura y la experiencia personal del protagonista.

Una inmersión en el equipo Cadillac F1

La serie se centra en el desarrollo y crecimiento del equipo Cadillac Formula 1 Team, respaldado por General Motors y TWG Motorsports.

A lo largo de episodios de entre 8 y 10 minutos, Crews explora:

La tecnología detrás de los monoplazas

La estrategia y política del paddock

La pasión de los aficionados alrededor del mundo

De Miami a Las Vegas: la F1 como fenómeno global

“Crews Control” recorrerá distintas paradas del calendario, mostrando cómo cada sede ofrece una experiencia única, desde Melbourne hasta Las Vegas.

Además, conectará otras competencias como INDYCAR y NASCAR, destacando el alcance global del automovilismo moderno.

El sello de los creadores de “Drive to Survive”

La serie es producida por Box to Box Films, el mismo equipo detrás de Formula 1: Drive to Survive, lo que anticipa una narrativa dinámica y enfocada en las historias humanas detrás del deporte.

Para Terry Crews, el objetivo va más allá de la velocidad:

“No se trata de tiempos por vuelta, sino de la cultura, la obsesión y la gente que vive este mundo”.

La serie también tendrá contenido adicional en redes sociales, creando un ecosistema digital para acercar la Fórmula 1 a nuevas audiencias, especialmente en Estados Unidos.

Con este lanzamiento, el automovilismo suma una nueva ventana para conquistar a una generación de fans que busca algo más que carreras: historias.