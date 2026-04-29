Vecinos de la Supermanzana 89 en Cancún sufren la “resaca” tras el incendio de una bodega

Impasibles ante el panorama que dejó la devastación de un fuerte incendio que duró más de 20 horas en una bodega colindante con sus viviendas y propiedades, los vecinos de la Supermanzana 89 aún están evaluando la cantidad de daños colaterales que sufrieron sus casas.

El señor José Elíseo es velador en la sede de la Sociedad Cooperativa de transporte ejidal de Isla Mujeres, terreno que está a un costado de la bodega incendiada a su lado izquierdo, si se aprecia desde la Av. Prolongación Tulum. Se quemaron plantas y palmeras, las cuales tienen un costo de hasta 15 mil pesos cada una y apenas habían llegado a su etapa de floración.

El muro colindante con la bodega tuvo que ser demolido para que los bomberos tuvieran acceso a las llamas y apagarlas, daño aún no cuantificado. Al otro lado de la bodega, familias que habitan casas en una colonia mencionan que las autoridades no les han mencionado si el edificio tiene riesgo de colapso, pero han escuchado durante la madrugada del miércoles como trozos de escombro caían dentro de la ruinosa estructura.

Vecinos también denuncian la presencia de saqueadores y rapiñeros que se arriesgan a entrar a robar los vestigios que queden, además de colarse en sus techos o patios para tener acceso.

“Se nos desató el infierno en la colonia. Ni, aunque fuera bodega de un hotel de prestigio ni tanta cosa sirvió de nada porque ahí se metían indigentes y vándalos. Era una bomba de tiempo hasta que finalmente sucedió el terrible incendio que duró un día entero y aun se pueden ver pequeñas fumarolas al interior”.

“Incluso los que hacen rapiña se brincaron bardas y techos de las casas al lado de la bodega para brincarse y ver que pueden sacar”, menciona la vecina Samantha.

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Quienes resultaron más afectados fueron los predios inmediatamente a un lado de la bodega. El primero de ellos fue la sede de la Sociedad Cooperativa de transportistas ejidales de Isla Mujeres, quien en su patio perdieron plantas y palmeras que tenían un valor significativo, siendo que no tenían mucho tiempo que alcanzaron su madurez e iban a empezar a dar cocos, costaron 15 mil pesos cada una. También se redujo a cenizas matas de guayaba, naranja agria y hortalizas, según comenta el señor José Eliseo.

La madrugada de este miércoles se denunció la presencia de personas que ingresaban a las ruinas de la bodega para sacar algo que aun pueda servir. La situación escaló a más cuando los rapiñeros, incluso se brincaban bardas y a los techos, alertando a la perrita Kira, quien ayuda a don José a cuidar el predio de la mencionada cooperativa.

La barda que colindaba con la bodega que tuvo que demoler para que el H. Cuerpo de Bomberos tuviese otro punto de acceso para atacar las llamas, y dicho daño aun no lo han podido cuantificar.

“Por la noche vino gente a querer saquear y sacar lo que se pueda de la bodega, pero era peligroso porque se puede derrumbar, además de que se querían meter a este lado para tener acceso y gracias que Kira es muy atenta y me alertó de lo que pasaba. Entraban personas desde mujeres hasta hombres a ver que podían llevarse, pero también querían venirse para mi patio, cosa que ya no me pareció” menciona don José.

Familias que viven al lado de la bodega incendiada mencionan que hasta el momento desconocen si su vivienda tiene daños causados por el intenso calor, como lo pueden ser grietas en paredes o incluso afectaciones por el humo inhalado, perjudicial para la salud.

Mientras tanto, continúan las inspecciones y labores del H. Cuerpo de Bomberos que acude al sitio para seguir enfriando los restos. Entre los vecinos permanece la incertidumbre sobre qué es lo que pasará y hasta cuando saldrá el responsable de esta bodega.