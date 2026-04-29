La “zona de tolerancia” en Campeche: ¿Qué es, dónde está, por qué le dicen así?

En San Francisco de Campeche existe un lugar conocido popularmente como “zona de tolerancia”, un término que durante años ha generado curiosidad, polémica y también estigmas sociales. Se trata de un espacio donde tradicionalmente se concentran actividades relacionadas con el sexoservicio.

¿Qué es una zona de tolerancia?

La llamada “zona de tolerancia” es un concepto urbano utilizado en varias ciudades de México para referirse a áreas donde, de manera informal o tolerada por autoridades, se agrupan bares, cabarets, cuarterías y espacios donde trabajan mujeres sexoservidoras.

En Campeche, este sitio llegó a funcionar como un punto específico de entretenimiento para adultos, donde operaban establecimientos dedicados al sexoservicio y la vida nocturna.

¿Dónde se ubica en Campeche?

Históricamente, la zona de tolerancia se localizaba en la antigua vía a Kalá, entre la prolongación de la avenida Álvaro Obregón y el área cercana a Jaina, en la capital del estado.

Con el paso del tiempo, autoridades intentaron reubicarla hacia los límites de la ciudad, cerca del periférico Pablo García y Montilla; sin embargo, la actividad no desapareció del sitio original, que hoy es conocido como “ex zona de tolerancia”.

¿Por qué se le llama así?

El término “tolerancia” no implica legalización formal, sino una permisividad histórica. Se denominó así porque durante años las autoridades permitieron que estas actividades se concentraran en un punto específico para mantenerlas fuera de zonas habitacionales o turísticas.

En Campeche, como en otras partes del país, el sexoservicio no cuenta con una regulación clara, lo que ha provocado que la actividad opere en una especie de vacío legal.

Entre la realidad y el estigma

Aunque para algunos habitantes el lugar forma parte de la vida cotidiana de la ciudad, también ha sido objeto de estigmatización social. A pesar de ello, decenas de mujeres continúan trabajando en el área, muchas veces en condiciones precarias y con poca protección institucional.

Además, con el paso de los años, la zona ha enfrentado problemas de seguridad y operativos policiacos, lo que ha reforzado su reputación como un punto conflictivo dentro de la capital campechana.

Un tema vigente

Hoy en día, la “zona de tolerancia” en Campeche sigue siendo un tema abierto entre autoridades, sociedad y colectivos, no solo por la actividad que ahí se realiza, sino por las condiciones en las que viven y trabajan las mujeres que dependen de ella.