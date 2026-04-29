Designan a Fernando Oceguera como magistrado en Campeche; cuestionan que no sea campechano

Durante la IV Sesión de Diputación Permanente del Congreso del Estado, con una votación de tres a favor y dos en contra, los diputados del Legislativo designaron al sonorense Fernando Oceguera Miramontes como Magistrado Numerario del Poder Judicial de Campeche, cuyo cargo comenzará a hacerse válido a partir de este viernes primero de mayo.
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Previamente, en diciembre de 2025, la gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la propuesta de nombrar a Oceguera Miramontes como magistrado del Poder Judicial, siendo contemplada hasta este miércoles 29 de abril, donde se llevó a cabo la votación que la aprobaría con tres votos a favor por parte de los diputados de Morena.
Fernando Oceguera es licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Sonora, de donde es oriundo, y cuyo último cargo vigente es el de titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, de Campeche.
Sin embargo, su nombramiento ha generado una fuerte inconformidad debido a que se trata de un sonorense y no de un campechano natal, además de que se menciona una presunta cercanía a la familia Sansores, misma que no está confirmada.
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JGH