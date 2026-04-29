Síguenos

Última hora

México

Morena respalda al gobierno de México ante solicitudes de extradición de EU 

Campeche

Designan a Fernando Oceguera como magistrado en Campeche; cuestionan que no sea campechano

El Congreso de Campeche designó al sonorense Fernando Oceguera Miramontes como magistrado del Poder Judicial entre críticas por no ser campechano.

Por Angélica Uribe

29 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Sonorense Fernando Oceguera será nuevo magistrado del Poder Judicial de Campeche
Sonorense Fernando Oceguera será nuevo magistrado del Poder Judicial de Campeche / Especial

Durante la IV Sesión de Diputación Permanente del Congreso del Estado, con una votación de tres a favor y dos en contra, los diputados del Legislativo designaron al sonorense Fernando Oceguera Miramontes como Magistrado Numerario del Poder Judicial de Campeche, cuyo cargo comenzará a hacerse válido a partir de este viernes primero de mayo.

Motociclistas salen proyectados tras choque con taxi en Campeche

Noticia Destacada

Fuerte accidente entre taxi y motocicleta deja una mujer hospitalizada en Campeche

Previamente, en diciembre de 2025, la gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la propuesta de nombrar a Oceguera Miramontes como magistrado del Poder Judicial, siendo contemplada hasta este miércoles 29 de abril, donde se llevó a cabo la votación que la aprobaría con tres votos a favor por parte de los diputados de Morena.

Hubo votos en contra en el Congreso.
Hubo votos en contra en el Congreso.

Fernando Oceguera es licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Sonora, de donde es oriundo, y cuyo último cargo vigente es el de titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, de Campeche.

Sin embargo, su nombramiento ha generado una fuerte inconformidad debido a que se trata de un sonorense y no de un campechano natal, además de que se menciona una presunta cercanía a la familia Sansores, misma que no está confirmada.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar