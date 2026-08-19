Yahir piensa en abandonar La Casa de los Famosos: “Si no hay aspiradora esta semana voy a pedir que me saquen”

Yahir sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos al revelar que contempla pedir su salida del reality si las condiciones dentro de la casa no cambian, aunque su posible decisión no estaría relacionada con la comida.

Durante una conversación con otros habitantes, el cantante expresó su molestia por la falta de una aspiradora y lanzó una advertencia que rápidamente llamó la atención: “Si no hay aspiradora esta semana voy a pedir que me saquen, no puedo seguir así”.

La declaración generó comentarios entre los habitantes, pues Yahir dejó claro que la situación dentro de la casa ha comenzado a afectarlo al grado de considerar abandonar voluntariamente la competencia por salud.

Yahir: Si no hay aspiradora esta semana voy a pedir que me saquen, no puedo seguir así

JAJAJA WEY 😭 CREEN QUE ESTÁN EN SU CASA PARA EXIGIR O QUE ? 🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/6Mumi9GN0t — David Arellano (@DavidHernare) August 19, 2026

Yahir, en medio de la polémica por la comida

La postura del cantante llega después de que este martes fuera exhibido en el cine de la casa por sus compañeros, quienes señalaron que estaría racionando la comida.

Sin embargo, las imágenes también mostraron que Yahir come libremente, situación que generó cuestionamientos entre los habitantes y aumentó la tensión alrededor del participante.

Pese a esta polémica, el cantante no vinculó su intención de salir con el tema de los alimentos. Su reclamo más reciente estuvo relacionado con la limpieza y, específicamente, con la falta de una aspiradora.

Ahora habrá que esperar para saber si la producción atiende su petición o si Yahir mantiene su postura y finalmente solicita abandonar La Casa de los Famosos.