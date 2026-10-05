¿Cuánto cuesta vivir en Campeche en 2026? Esto necesitas ganar al mes

Vivir solo en Campeche durante 2026 puede requerir entre 10 mil y 13 mil pesos mensuales para cubrir los gastos básicos, mientras que una familia puede necesitar entre 21 mil y 28 mil pesos o más, especialmente cuando debe pagar renta. Vivienda, alimentación y electricidad concentran buena parte del presupuesto y el uso constante del aire acondicionado puede elevar considerablemente la cuenta.

Pero, ¿cuánto cuesta realmente vivir en Campeche capital en 2026? Para aproximarse a una respuesta hay que sumar una canasta que vaya más allá de los alimentos: renta, transporte público, agua, electricidad, internet y comida.

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Los precios disponibles en el mercado inmobiliario muestran una diferencia importante dependiendo de la zona y características de la vivienda. En Campeche pueden encontrarse anuncios de departamentos de una recámara por alrededor de 5 mil 500 a 7 mil pesos mensuales, aunque plataformas inmobiliarias colocan la mediana de renta de departamentos cerca de los 12 mil pesos. Es decir, conseguir una vivienda económica es posible, pero no representa necesariamente el precio promedio de toda la oferta disponible.

¿Cuánto gasta una persona al mes en Campeche?

Para una persona que vive sola y renta un departamento económico, una canasta mensual básica podría quedar aproximadamente de esta manera:

Renta: $5,500 a $7,000Transporte: $624Agua: $97 a $176Luz: $500 a $900Internet: $349 a $529Comida: $2,563 a $3,500

TOTAL APROXIMADO: $9,633 a $12,729 mensuales

El cálculo del transporte considera dos viajes diarios durante 26 días al mes utilizando el sistema Ko’ox, cuya tarifa general es de 12 pesos por viaje. Una persona que necesite transbordos, taxis o transporte adicional deberá destinar una cantidad mayor.

En alimentación existe un punto de referencia oficial. Para agosto de 2026, el valor de la canasta alimentaria urbana utilizada para medir la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos llegó a 2 mil 562.58 pesos mensuales por persona. Sin embargo, esa cantidad funciona como un umbral estadístico de alimentación y no necesariamente refleja el gasto de una persona que compra alimentos variados, productos de limpieza, agua purificada o consume comida preparada.

Por ello, para una canasta cotidiana más holgada puede considerarse un presupuesto de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos mensuales por persona, dependiendo de dónde compre y qué productos consuma.

¿Y cuánto necesita una familia?

El panorama cambia considerablemente para una familia de cuatro integrantes. Una vivienda con dos o tres habitaciones puede ubicarse alrededor de los 9 mil a 12 mil pesos mensuales dentro de una estimación moderada, aunque existen propiedades más económicas y otras que superan ampliamente esa cantidad.

Una canasta mensual familiar podría quedar así:

Renta: $9,000 a $12,000Transporte: $1,250 a $1,800Agua: $139 a $281Luz: $900 a $1,800Internet: $389 a $529Comida: $9,000 a $11,000

TOTAL APROXIMADO: $20,678 a $27,410 mensuales

La alimentación vuelve a representar uno de los gastos principales. Si simplemente se multiplicara por cuatro el valor de la canasta alimentaria urbana de agosto, el resultado superaría los 10 mil 250 pesos mensuales. Sin embargo, una familia puede reducir el costo por persona mediante compras en volumen, preparación de alimentos en casa y aprovechamiento de ofertas.

El recibo de luz puede cambiar las cuentas

Uno de los gastos más difíciles de establecer en Campeche es la electricidad, debido al clima caluroso y al uso de ventiladores y aires acondicionados.

No existe una cantidad mensual única que paguen los hogares: el recibo depende del consumo de kilowatts-hora, la tarifa aplicable, la temporada y los aparatos eléctricos utilizados. Por ello, para esta estimación se considera un rango mensual equivalente de 500 a 900 pesos para una persona y de 900 a mil 800 pesos para una familia.

Pero una vivienda donde funcionan varios aires acondicionados durante muchas horas puede superar fácilmente el presupuesto utilizado en esta canasta.

Agua: desde menos de 50 pesos según la zona

En el caso del agua potable sí existen tarifas oficiales para 2026. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) establece diferentes cuotas domésticas dependiendo de la zona y clasificación del predio.

Las tarifas mensuales van desde 46 pesos en Zona 2 de tarifa baja, mientras que una vivienda residencial de Zona 1 puede pagar 281 pesos. Para servicio doméstico medido existe una cuota base de 176.50 pesos para consumos de hasta 25 metros cúbicos.

Esto significa que el gasto de agua puede representar una parte relativamente pequeña del presupuesto mensual, aunque cambia dependiendo del contrato y características del inmueble.

Internet desde alrededor de 300 pesos

Para tener internet en casa hay opciones que comienzan alrededor de los 295 pesos mensuales, mientras que paquetes de compañías nacionales se encuentran aproximadamente entre 349 y 529 pesos, dependiendo de velocidad, promociones y servicios incluidos.

Para una canasta básica se puede considerar un gasto de 350 a 530 pesos mensuales.

La renta se come buena parte del presupuesto

El mayor golpe para quien llega a Campeche y no cuenta con vivienda propia está en la renta.

Anuncios inmobiliarios disponibles en octubre muestran departamentos de una recámara alrededor de 5 mil 500 y 6 mil pesos en Lomas de San Rafael, uno de 7 mil pesos en el Centro Histórico y propiedades de 9 mil pesos en Fracciorama 2000.

Sin embargo, la mediana de los departamentos anunciados en renta ronda actualmente los 12 mil pesos mensuales, por lo que encontrar una opción por debajo de 7 mil pesos implica buscar entre las alternativas más económicas del mercado.

Entonces, ¿cuánto necesitas ganar para vivir en Campeche?

Una persona que viva sola, utilice transporte público, cocine en casa y consiga una renta económica podría cubrir lo indispensable con alrededor de 10 mil pesos mensuales, pero prácticamente no tendría margen para emergencias, ropa, consultas médicas, entretenimiento, telefonía celular o ahorro.

Un presupuesto más realista se acerca a los 12 mil o 13 mil pesos al mes.

Para una familia de cuatro integrantes que pague renta, el gasto básico puede colocarse entre 21 mil y 28 mil pesos mensuales, antes de agregar colegiaturas, automóvil, gasolina, créditos, consultas médicas, actividades recreativas o imprevistos.

Y hay un dato que dimensiona el problema: en el segundo trimestre de 2026, 35.8% de la población de Campeche se encontraba en pobreza laboral, es decir, su ingreso laboral per cápita era insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Así, aunque Campeche puede tener rentas inferiores a las de algunas de las grandes ciudades del país, vivir, pagar casa y mantener un hogar sigue requiriendo varios miles de pesos cada mes. La diferencia entre “sobrevivir” y tener margen para ahorrar o enfrentar una emergencia puede estar en varios miles de pesos adicionales.