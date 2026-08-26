Yanet García es eliminada de LCDLF México: sus hermanas acusan de “fraude” y piden cancelación

La salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México provocó una reacción inmediata de su familia. Sus hermanas, Alondra y Prisma García, recurrieron a Instagram para expresar su desacuerdo con el resultado y señalar un supuesto “fraude” en el reality.

La conductora se convirtió en la quinta eliminada de la temporada 2026 después de enfrentarse a la dinámica de El Exilio. Yanet había sido enviada a esta etapa junto con Ese Pérez y Luis Chaparro, debido a que los participantes eran considerados con poca participación o contenido dentro de la casa.

Los comentarios de la familia

Una vez que se confirmó su salida, Alondra García manifestó su molestia a través de sus redes sociales. La joven aseguró que los familiares de los participantes no fueron informados previamente sobre la dinámica que terminaría por definir la eliminación de Yanet García.

“Fraude total La Casa de los Famosos México. No avisaron a los familiares de esta dinámica, que todo mundo sepa que Yanet sale por fraude”, escribió Alondra en una publicación compartida con sus seguidores.

La inconformidad también fue respaldada por Prisma García, quien difundió el mensaje en su propia cuenta de Instagram. La hermana de la conductora fue breve en su reacción y aseguró que a la familia de Yanet García le habían hecho fraude.

La molestia no terminó con esa primera publicación. Poco después, Alondra García volvió a pronunciarse contra LCDLF México y cuestionó abiertamente la forma en que se desarrolla esta temporada del programa.

“Fraude La Casa de los Famosos México. Cancelen Vix, asco de programa, es un fraude total”, escribió la hermana de Yanet García, quien de esta manera dejó clara su postura sobre la eliminación.

Señalan de fraude la salida de su hermana

¿Quiénes han salido de LCDLF México 2026?

Con la eliminación de Yanet García, entre los nombres que han abandonado La Casa de los Famosos México durante esta temporada aparecen Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz y Moisés Peñaloza, además de la conductora.

En el caso de Mariana Ochoa, su situación tuvo un giro particular, ya que regresó a la competencia en sustitución de Fede Vigevani. La temporada continúa así con nuevos movimientos y polémicas alrededor de la convivencia y las eliminaciones.