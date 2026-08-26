Yolanda Andrade revela cuánto tiempo de vida le pronosticó un médico

Yolanda Andrade volvió a aparecer en redes sociales y sorprendió al hablar con total sinceridad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante una transmisión en vivo junto a Thalía, la conductora reveló el tiempo de vida que, según contó, le pronosticó uno de sus médicos tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La presentadora aseguró que conoce la gravedad de su enfermedad y que ha decidido enfrentar esta etapa aprovechando el tiempo y manteniéndose cercana a las personas que ama.

“Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir. Estoy viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo a la gente”, expresó Andrade durante la conversación.

Yolanda Andrade habla del pronóstico que le dio su médico

Uno de los momentos más emotivos de la transmisión ocurrió cuando Yolanda Andrade compartió la expectativa de vida que, de acuerdo con su propio testimonio, recibió por parte de un médico.

La conductora aseguró que le dieron un pronóstico de un año y medio, aunque tomó estas palabras como una razón para valorar aún más el presente.

“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir, el doctor dice que en un año y medio”, dijo.

Ante sus palabras, Thalía le pidió no considerar esta estimación como una fecha definitiva. La cantante destacó que ningún diagnóstico puede determinar con exactitud el momento en que una persona va a morir.

“Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir”, respondió la intérprete.

Thalía, un apoyo fundamental para Yolanda Andrade

Durante la charla, ambas famosas también recordaron algunos momentos de su amistad, que se ha mantenido a lo largo de los años pese a las etapas en las que han estado distanciadas.

Yolanda Andrade aprovechó la oportunidad para agradecer a Thalía por acompañarla emocionalmente durante los momentos más complicados de su enfermedad. La conductora confesó que ha sentido miedo, frustración e incluso ha atravesado periodos en los que perdió la ilusión de continuar.

Según relató, una conversación con Thalía le ayudó a recuperar fuerzas al recordarle que es una persona querida y que ha recibido muestras de cariño incluso de personas que no conoce personalmente.

La cantante, por su parte, dejó claro que su amistad permanece intacta y que ambas estarán presentes para apoyarse en los momentos difíciles.

“Yo te amo y te agradezco a ti muchas otras cosas que siempre me muestras, me enseñas; si nos caemos nos levantamos”, expresó Thalía.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos musculares.

Conforme avanza, puede provocar dificultades para hablar, caminar, comer o respirar. La conductora también ha compartido que enfrenta neuralgia del trigémino, un trastorno que puede causar episodios de dolor intenso en el rostro.

En los últimos días, la presentadora ha mostrado parte de su proceso médico mediante fotografías y videos de sus visitas al hospital y de los estudios a los que se ha sometido.

El pronóstico de “un año y medio” corresponde al relato personal de Yolanda Andrade sobre lo que le habría dicho uno de sus médicos y no representa una fecha exacta sobre su fallecimiento.