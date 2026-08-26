Fuertes lluvias y vientos derriban árbol sobre la carretera Xbacab-Pixoyal, en Champotón

La tarde de este miércoles, las ramas de un frondoso árbol cayeron sobre la carretera estatal en el tramo Xbacab - Pixoyal, en el municipio de Champotón.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, a la altura de una zona conocida como aserradero, subiendo una loma, en el tramo antes referido.

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Lo anterior fue resultado de las recientes lluvias y los fuertes vientos registrados por esa zona de la geografía municipal.

Hasta el momento, la caída de ramas no ha generado obstrucción total en esta vía de comunicación; sin embargo, es importante extremar precaución al momento de transitar por esta zona.

Se espera que en las próximas horas personal de Protección Civil de Champotón se encargue de retirar las ramas y troncos para evitar que ocurra un accidente.

Por su parte, en la cabecera de Champotón sólo se registraron lluvias y vientos de fuertes a moderados, sin que se registre mayor eventualidad.

JGH