Yolanda Andrade reaparece y habla sobre su estado de salud: “Mi cuerpo está cansado”

La conductora Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores al reaparecer públicamente en las redes sociales a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. La también actriz compartió un emotivo mensaje para sus fanáticos y habló sobre su actual estado de salud.

En la transmisión que duró cerca de una hora, Andrade se sinceró y relató cómo ha sido vivir con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) además de neuralgia del trigémino, padecimientos que han afectado su movilidad, fuerza y capacidad del habla; aspectos que sorprendieron a sus seguidores.

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¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Durante el video, la presentadora de Montse & Joe compartió detalles sobre las complicaciones que ha tenido que enfrentar a causa de esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Andrade explicó que experimenta pérdida de fuerza muscular, dolor constante en los hombros, dificultad para gesticular y resequedad bucal.

A pesar de los estragos físicos, Yolanda Andrade dejó clara su actitud frente al proceso con una de sus reflexiones más destacadas: “Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no. El cuerpo es un estuche, la mente no”.

Andrade pidió abiertamente a los medios de comunicación y al público informarse detalladamente sobre lo que implica la ELA antes de criticar, especular o juzgar la apariencia de quienes la padecen. Asimismo, exhortó a tener paciencia y comprensión con las personas en situación de enfermedad y con los familiares.

Yolanda Andrade agradeció el apoyo recibido

Durante la transmisión, la sinaloense agradeció el apoyo y las muestras de cariño por parte de sus seres queridos, amigos del medio y seguidores. Pese al desgaste físico de las últimas semanas, expresó su deseo de seguir comunicándose y compartiendo momentos de su vida, cerrando su mensaje con optimismo: “Háblate bonito, quiérete... La vida es un juego. Tú decides cómo jugarlo”.

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