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¿Aleteo de abejas contra la tos y el asma? Mujeres ofrecen singular terapia en Calkiní

Mujeres de Santa Cruz Ex Hacienda ofrecen una terapia alternativa con aire procedente de colmenas para aliviar tos y asma; especialistas advierten que no sustituye la atención médica.

Por Erik Caamal

26 de ago de 2026

2 min

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El procedimiento utiliza aire conducido desde colmenas.
El procedimiento utiliza aire conducido desde colmenas. / Erik Caamal

Un grupo de mujeres de la comunidad de Santa Cruz Ex Hacienda emprendió una nueva forma de curar la tos o el asma a través de la nebulización con el aleteo de abejas africanas. El procedimiento se realiza en un espacio construido especialmente para el tratamiento de dichos padecimientos. Quienes lo han probado han experimentado buenos resultados en su salud, siguiendo las recomendaciones de las encargadas, quienes se capacitaron a través de un curso impartido en su propia comunidad.

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Lo anterior lo dio a conocer la señora Julieta Collí Chin, quien explicó que trabajan con cuatro productos principales. Entre ellos destaca el propóleo, el cual se utiliza para la nebulización al contener compuestos con efectos equivalentes al ambroxol y la amoxicilina, generando una potente combinación en el cuerpo. Al nebulizar a la persona durante 45 minutos a lo largo de tres días, se logra un alivio favorable. De la misma forma, elaboran el paychevica, que contiene raíz de zorrillo, cera y menta, producto que sustituye al ungüento mentolado tradicional. Asimismo, manejan cápsulas de cascabel destinadas a personas con cáncer u otras enfermedades. En total, el grupo está integrado por 15 personas.

Este proyecto surgió a través del fortalecimiento de un grupo de desarrollo que inició con la crianza de gallinas ponedoras. Posteriormente, recibieron un programa del Sistema DIF centrado en el reciclaje y la venta de lo recaudado. En ese mismo espacio comenzaron con la siembra de plantas medicinales, hasta que un médico naturista las invitó a sumarse al proyecto apícola. Aunque al principio no sabían sobre el manejo de colmenas, el especialista las capacitó y hoy realizan este trabajo de manera independiente.

Las mujeres mencionaron que al principio sentían temor al manipular a las abejas; sin embargo, con el paso del tiempo han perdido el miedo y perfeccionado sus técnicas en los trabajos de nebulización. Por ello, invitaron a quienes presenten síntomas de alergia o tos a acudir al domicilio de la señora Julieta Collí, ubicado en la Calle 13, entre 20 y 24, en Santa Cruz Ex Hacienda, de lunes a viernes, donde podrán adquirir estos tratamientos y medicamentos naturales.

JGH

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