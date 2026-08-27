A los 67 años, Madonna sigue una alimentación macrobiótica y su salud es parte de un estilo de vida

Si alguna vez te haz preguntado por qué Madonna parece no envejecer, o al menos por qué no pierde ni una sola gota de energía, y su salud física es como la de una joven. La respuesta está en la alimentación y la rutina que la Reina del Pop sigue desde hace más de 30 años.

Madonna Louise Ciccone, con 67 años de edad, sigue una dieta macrobiótica, es decir una estricta alimentación inspirada en la filosofía japonesa y aquí te contamos de qué se trata.

¿Qué come Madonna y cómo es su rutina?

El menú de la cantante estadounidense se compone de cereales integrales como arroz y quinoa, agrega verduras de estación, legumbres, frutos secos y semillas, y el salmón está entre los pescados elige con frecuencia.

La rutina es estricta. Entre cinco y seis ingestas ligeras para mantener la actividad nivelada y sin picos altos. Inicia con un fresco jugo de sandía y añade bebidas como té de jengibre, agua de coco y yerba mate. Con esto su energía es constante y la recuperación después de cada actividad o esfuerzo es mucho más rápida.

¿Qué alimentos NO están en la dieta de la Reina del Pop?

En la dieta de madona no hay espacio para la carne y los lácteos, ¡nunca! Hace más de 30 años que no consume productos ultraprocesados. No ingiere tampoco azúcar, cafeína y alcohol, y las porciones de pan y pasta están muy restringidas por su efecto sobre la glucemia y la energía. O al menos esto aseguran algunos especialistas.

“Sigo una dieta macrobiótica construida completamente en torno a alimentos integrales, orgánicos y de temporada”, declaró la misma Madonna.