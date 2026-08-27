China rechaza nuevas sanciones de EU contra Irán y defiende su relación comercial con Teherán

China rechazó las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Irán y calificó estas medidas como “unilaterales e ilegales”, en medio de una estrategia de Washington para reducir las fuentes de ingresos del gobierno iraní.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, describió el nuevo paquete como un “Día D económico” contra Teherán y advirtió que cualquier actor que colabore con Irán podría quedar expuesto al alcance de las sanciones estadounidenses.

Pekín, sin embargo, defendió sus vínculos económicos con Irán. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, sostuvo que la cooperación bilateral se desarrolla dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias externas.

¿Qué sanciones impuso Estados Unidos contra Irán?

El paquete anunciado por Washington se dirige contra 60 entidades, personas y embarcaciones relacionadas con redes que, según Estados Unidos, apoyan la adquisición de tecnología nuclear y de misiles, operaciones cibernéticas y mecanismos para obtener ingresos petroleros.

Por ahora, las medidas no alcanzan a los principales bancos chinos.

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China es el principal comprador de petróleo iraní y recibe hasta 90% de las exportaciones de crudo de Irán, en parte mediante refinerías independientes que utilizan intermediarios o modifican la identificación del producto para evadir restricciones.

China advierte que no romperá sus lazos con Irán

Pekín ha insistido en que mantendrá sus relaciones comerciales con Teherán pese a la presión estadounidense.

En mayo, el Ministerio de Comercio chino pidió a empresas nacionales y grandes refinerías ignorar determinadas restricciones de Washington contra instalaciones que compraban crudo iraní.

Al mismo tiempo, China busca equilibrar su relación con Irán con sus vínculos económicos con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dos actores relevantes del Golfo.

¿Podrían las sanciones afectar la cumbre entre Trump y Xi?

La disputa ocurre a pocas semanas de la reunión prevista entre Donald Trump y Xi Jinping el 24 de septiembre.

Analistas consideran que Washington y Pekín podrían evitar decisiones de mayor alcance antes del encuentro para no poner en riesgo una cumbre negociada durante meses.

William Yang, del International Crisis Group, señaló que China probablemente mantendrá su nivel básico de cooperación con Irán y buscará defender a sus empresas si Estados Unidos impone sanciones secundarias.

Chinese FM Wang Yi met with US Ambassador to China David Perdue in Beijing.



Wang said that under the guidance of the two heads of state, both sides are working to build a constructive China-US relationship of strategic stability. Facts show that improving and developing China-US… pic.twitter.com/fdFCt0hG6B — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) August 27, 2026

Por su parte, Gu Xuewu, de la Universidad de Bonn, consideró que Pekín no tiene intención de romper sus vínculos con Teherán por presión estadounidense, aunque tampoco buscaría una confrontación directa con Washington en Oriente Medio.

El conflicto por Irán, petróleo y sanciones se perfila así como uno de los temas que podría marcar la próxima reunión entre Trump y Xi.

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