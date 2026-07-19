Mundial 2026: ¿Cuánto cobró Madonna, Shakira y Justin Bieber por su show de medio tiempo?

El Mundial 2026 ha hecho historia al realizarse en tres países de manera simultánea, sin embargo, en un formato nunca antes visto en este torneo durante la final se tuvo un show de medio tiempo. Este evento estuvo a cargo de varios artistas entre los que más llamaron la atención fueron: Madonna, Shakira y Justin Bieber.

Tras la presentación en donde los artistas dieron una gran presentación que marcó historia dentro de la justa mundialista, algunos usuarios y parte del público se cuestionaron el pago que recibieron los artistas para presentarse este domingo 19 de julio, y ha sido la FIFA y la Global Citizen quienes señalaron el pago dado a los músicos.

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Esto cobraron Madonna, Shakira y Justin Bieber por su show de medio tiempo

De acuerdo con lo señalado por la FIFA y la organización aliada Global Citizen, tanto Madonna como Shakira y Justin Bieber no tuvieron un pago por su presentación en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. Esto debido a que su presencia fue para respaldar una causa solidaria internacional.

Esto incluye también a los artistas invitados como BTS, Burna Boy y el director Gustavo Dudamel. El show tuvo la función de ser una recaudación para el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa social que busca reunir 100 millones de dólares para expandir el acceso a la educación y el desarrollo del fútbol infantil en comunidades vulnerables.

🚨 Burna Boy & Shakira performing “Dai Dai” at the FIFA World Cup Final Half Time show! 🔥🏆 pic.twitter.com/GBESTx6ySV — THE DEBUT HUB (@thedebuthub) July 19, 2026

Aunque la FIFA es la encargada de cubrir la totalidad de los costos operativos, logísticos y técnicos necesarios para poder montar el escenario en sobre el césped del MetLife Stadium en donde se está jugando la final, las estrellas no reciben una remuneración económica directa por su actuación.

¿Qué ganan las estrellas del show del medio tiempo?

Aunque los artistas no perciben un salario directo, la participación de estas figuras responde como una estrategia de beneficio indirecto a través de la exposición comercial y el impacto digital que ha tenido la presentación y el torneo durante a lo largo de su duración.

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