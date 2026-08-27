Habitantes de “La Pantera”, Bacalar liberaron segundo bloqueo tras compromiso de investigar presunto desvío de recursos

Pasada la medianoche del miércoles, ya en los primeros minutos de este jueves, los habitantes de la comunidad Graciano Sánchez, mejor conocido como "La Pantera" liberaron la carretera Vía Corta a Mérida, poniendo fin a un segundo bloqueo consecutivo con el que buscaban presionar por el esclarecimiento de presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

La protesta, que había retomado fuerza pasadas las 19:00 horas del miércoles, se mantuvo firme durante varias horas hasta que la formalización de una reunión con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, convenció a los manifestantes de retirarse del punto de bloqueo justo al filo de la medianoche. Con ese acuerdo en mano, una comisión de la comunidad se trasladará a dicho encuentro para exigir el deslinde de responsabilidades contra quienes integraron el Comité de Administración y Vigilancia del FAISPIAM, señalados de haber incurrido en un presunto delito al apropiarse de 250 mil pesos destinados a obras de beneficio común.

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El origen del conflicto se remonta a la asamblea extraordinaria celebrada el lunes de la semana pasada, donde se evidenció que, de un presupuesto total de 995 mil pesos asignados a la comunidad, una cuarta parte del monto carecía de justificación alguna. Los habitantes también denunciaron que obras pensadas para el beneficio colectivo terminaron favoreciendo a familiares y allegados de integrantes del propio comité, lo que encendió la indignación comunitaria y derivó en la exigencia de que la Secretaría de Bienestar federal interviniera en el caso.

Ante la falta de una respuesta oportuna desde el ámbito federal, los inconformes optaron por bloquear la Vía Corta a Mérida la noche del martes, en lo que constituyó la primera manifestación de fuerza. Ese primer cierre carretero fue desactivado luego de que las autoridades acordaran cancelar el ejercicio de los recursos cuestionados y destituir al comité señalado. No obstante, la comunidad decidió no confiarse del todo: para asegurarse de que dichos compromisos realmente se cumplieran, retomó el bloqueo la noche siguiente, sosteniendo la medida hasta que se confirmó la cita con la secretaria de Gobierno.

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El secretario general del Ayuntamiento de Bacalar, Guillermo Tun Ruíz, fungió como enlace entre los inconformes y las autoridades estatales.

Con la Vía Corta a Mérida ya despejada desde la madrugada de este jueves, los pobladores de "La Pantera" quedan a la espera de que la reunión programada con la Secretaría de Gobierno se traduzca en acciones concretas contra los exintegrantes del comité señalados ya que la amenaza de un nuevo bloqueo permanece latente.