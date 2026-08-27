Síguenos

Última hora

Campeche

Ruta Siglo XXI del Ko’ox cambiará su recorrido por la Feria de San Román en Campeche

Campeche / Sucesos

Camioneta del Smapac choca contra automóvil estacionado frente a escuela en Ciudad del Carmen

Una camioneta del Smapac impactó un automóvil estacionado frente a la escuela República de Honduras, en la colonia Limonar; hubo severos daños, pero ninguna persona lesionada.

Por Israel Lozano

27 de ago de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Una camioneta del Smapac y un automóvil protagonizaron un aparatoso accidente.
Una camioneta del Smapac y un automóvil protagonizaron un aparatoso accidente. / Israel Lozano

Un aparatoso accidente vial entre una camioneta perteneciente al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, Smapac, y un automóvil particular se registró sobre la calle 19, entre las calles 40 y 38, frente a la escuela República de Honduras, en la colonia Limonar.

Una motocicleta y un automóvil protagonizaron un fuerte choque por alcance.

Noticia Destacada

Motociclista intenta ganarle el paso a un automóvil y provoca fuerte choque en Campeche

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un automóvil Toyota, de color gris, con placas de circulación DHW-815-C del estado de Campeche, se encontraba estacionado sobre el acotamiento del lado izquierdo de la vialidad.

Repentinamente, la unidad fue impactada en su costado derecho por una camioneta Nissan perteneciente al Smapac, con placas CP-0924-B del estado de Campeche, propiedad del municipio de Carmen.

El conductor de la unidad municipal avanzó algunos metros antes de detenerse.
El conductor de la unidad municipal avanzó algunos metros antes de detenerse. / Israel Lozano

Tras el fuerte impacto, el conductor de la camioneta continuó su trayectoria algunos metros antes de detenerse. La unidad municipal terminó con daños considerables en la parte frontal, principalmente en el tumbaburros, el burro y la defensa delantera.

Por su parte, el automóvil Toyota permaneció en el mismo sitio donde se encontraba estacionado, pero resultó con severos daños en la fascia trasera, los faros y el espejo lateral derecho.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los involucrados activaron sus respectivas compañías aseguradoras y permanecieron en el lugar a la espera de los peritos de Vialidad y Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

El percance generó expectación entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona, particularmente por encontrarse frente a un plantel educativo.

JGH

Te puede interesar