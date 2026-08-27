Camioneta del Smapac choca contra automóvil estacionado frente a escuela en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial entre una camioneta perteneciente al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, Smapac, y un automóvil particular se registró sobre la calle 19, entre las calles 40 y 38, frente a la escuela República de Honduras, en la colonia Limonar.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un automóvil Toyota, de color gris, con placas de circulación DHW-815-C del estado de Campeche, se encontraba estacionado sobre el acotamiento del lado izquierdo de la vialidad.

Repentinamente, la unidad fue impactada en su costado derecho por una camioneta Nissan perteneciente al Smapac, con placas CP-0924-B del estado de Campeche, propiedad del municipio de Carmen.

El conductor de la unidad municipal avanzó algunos metros antes de detenerse. / Israel Lozano

Tras el fuerte impacto, el conductor de la camioneta continuó su trayectoria algunos metros antes de detenerse. La unidad municipal terminó con daños considerables en la parte frontal, principalmente en el tumbaburros, el burro y la defensa delantera.

Por su parte, el automóvil Toyota permaneció en el mismo sitio donde se encontraba estacionado, pero resultó con severos daños en la fascia trasera, los faros y el espejo lateral derecho.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los involucrados activaron sus respectivas compañías aseguradoras y permanecieron en el lugar a la espera de los peritos de Vialidad y Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

El percance generó expectación entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona, particularmente por encontrarse frente a un plantel educativo.

JGH