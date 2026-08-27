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La Casa de los Famosos México: Brincos Dieras explota por el trato que ha recibido Ese Pérez

El comediante ha mostrado su apoyo de forma abierta a lo hecho por Ese Pérez en 'La Casa de los Famosos México'.

Por Redacción Por Esto!

27 de ago de 2026

1 min

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La Casa de los Famosos México: Brincos Dieras explota por el trato que ha recibido Ese Pérez
La Casa de los Famosos México: Brincos Dieras explota por el trato que ha recibido Ese Pérez / Instagram:brincosdierasofficial

Una nueva polémica se ha generado en ‘La Casa de los Famosos México’, pero en esta ocasión no ha sido generada por uno de los habitantes, ya que todo comenzó por las declaraciones del comediante Brincos Dieras, quien ha mencionado que existen preferencias dentro del reality.

El comediante es amigo del influencer y habitante de la casa, Ese Pérez, quien fue mandado al exilio con otras dos participantes, al ser clasificado como mueble, lo que significa que no ha generado contenido suficiente para el reality.

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Brincos Diera sale en defensa de Ese Pérez

Ahora, es el propio comediante quien decidió romper el silencio en una entrevista y hablar sobre la situación de su amigo Ese Pérez, quien estuvo en el exilio, justo cuando fue su cumpleaños, por lo que recibió el apoyo de varias personas que lo aprecian.

"Venimos a apoyar a mi amigo Ese Pérez, hay que apoyarlo, lo traen bien castigado”

El comediante no es el primero que ha mostrado su apoyo al influencer, también ha hablado el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, quien es una persona cercana a Ese Pérez.

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Recordemos que, hasta el momento han sido seis los eliminados del reality, donde todos luchan por generar contenido para seguir en la competencia:

  • Mariana Ochoa
  • Ximena Herrera
  • Fede Vigevani
  • Arantza Ruiz
  • Moisés Peñaloza
  • Yanet García

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