Esposa de Bruce Willis revela que el actor ya no habla por su enfermedad

Desde hace un tiempo, Emma Heming Willis esposa del actor Bruce Willis, ha sido la encargada de compartir el proceso que le ha tocado vivir junto al famoso, pues recordemos tiene problemas a causa de la demencia, mismos que lo retiraron de los foros de grabación.

Ahora la pareja de la estrella de cine de acción, decidió romper el silencio y hablar sobre la salud de su esposo, pues aseguró que poco a poco la enfermedad avanza y, una de las consecuencias, es que Bruce Willis ya no habla.

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¿Qué está pasando con la condición de Bruce Willis?

Recordemos que, desde que se dio a conocer la situación que vive el actor, su esposa Emma Heming Willis se convirtió en su principal cuidadora y ha pasado el mayor tiempo posible a su lado, ya que el actor tiene afasia y la demencia frontotemporal.

La joven ha revelado que uno de los primeros problemas de salud que se desataron en el actor fue el lenguaje; por lo que llegaron a pensar que iba a regresar el tartamudeo que tuvo en su infancia.

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“Lo primero fue el lenguaje. Su comunicación ya no era la misma. Él había tartamudeado de niño… y eso volvió. Eran pequeños momentos, pero no sabía qué significaban. Bruce ya no tiene lenguaje, pero nos comunicamos de otra manera. Cuando nos miramos, no hacen falta palabras. Reconoce a la familia. El amor sigue intacto. Cuando estamos con él, se siente. Sus amigos vienen a verle, y ese afecto sigue ahí”.

Además, reveló que actualmente, se enfoca en vivir el presente y no estar viviendo en lo que era antes en su familia, aunque también habló del dolor que siente, pues al final Bruce Willis va a perder la vida a causa de su condición.

“Sé que la enfermedad en algún momento me quitará a mi marido. Vivo en un estado constante de duelo, pero he aprendido a convivir con él”.

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