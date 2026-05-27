¿Jorge Ortíz de Pinedo falleció? esto se sabe del rumor que preocupó a sus fans

El icónico comediante y productor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a una serie de alarmantes publicaciones que especulaban sobre su fallecimiento. La noticia generó preocupación entre sus fanáticos y seguidores que reaccionaron en redes sociales.

Debido a que la información comenzó a circular rápidamente en diferentes plataformas, muchas personas creyeron que el comediante había perdido la vida. Sin embargo; estos fuertes rumores han sido silenciados por el mismo productor quien usó sus redes sociales para desmentir la información.

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Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores de su muerte

El propio protagonista de éxitos televisivos como “Una familia de diez" y “Dr. Cándido Pérez” reapareció públicamente a través de sus cuentas oficiales para desmentir de manera categórica los rumores y tranquilizar a sus seguidores. Esto logró calmar a sus fanáticos que habían mostrado preocupación tras la falsa noticia.

La confusión que detonó el malentendido se originó a partir de un emotivo mensaje de pésame que el actor de 78 años de edad compartió en sus plataformas digitales. Ortiz de Pinedo publicó una esquela para lamentar profundamente la partida de un amigo muy cercano; sin embargo, la imagen fue malinterpretada.

Jorge Ortiz de Pinedo en sus redes sociales. / Instagram: jorgeortizdepinedoficial

Tras percatarse de la preocupación generalizada, Jorge Ortiz de Pinedo emitió una aclaración donde expresó su agradecimiento por las muestras de cariño de su público y de los medios de comunicación que se mantuvieron alerta. "Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo", puntualizó el actor en su mensaje.

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