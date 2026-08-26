Tim Curry luchó con esta terrible enfermedad antes de morir.

El emblemático actor británico Tim Curry, falleció a los 80 años la noche del 25 de agosto de 2026 en su residencia de Toluca Lake, Los Ángeles. Su deceso generó una gran conmoción mediática y reabrió la conversación sobre el complejo padecimiento que sufrió el actor durante sus últimos 14 años de vida.

Este padecimiento dejó postrado al actor en una silla de ruedas, y con la mitad de su cuerpo paralizada. Aunque hasta este momento se desconoce las razones detrás de su deceso, gran parte de sus fanáticos y seguidores recordaron la valentía que demostró en sus últimos años al estar en silla de ruedas.

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¿Cuál era la enfermedad que enfrentaba Tim Curry?

La mayor batalla de salud de Tim Curry comenzó en julio de 2012, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) masivo en su domicilio. Este severo episodio afectó de forma irreversible su movilidad y motricidad, dejándolo dependiente de una silla de ruedas para desplazarse y limitando parcialmente el uso de su lado izquierdo.

A raíz del derrame, el actor también atravesó complicaciones secundarias que incluyeron la formación de coágulos sanguíneos en el cerebro y un aneurisma. El propio Curry relató en diversas entrevistas que el proceso de rehabilitación fue extenso e intensivo, obligándolo a aprender a hablar nuevamente.

A pesar del impacto del derrame cerebral y los posteriores malestares derivados del deterioro de su salud física, Curry mantuvo intacta su agudeza mental y su sentido del humor. Aunque la parálisis le impidió regresar a los escenarios o realizar papeles que exigieran desplazamiento, continuó trabajando como actor de doblaje.

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