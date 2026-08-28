Juan Gabriel llega al cine: descarga aquí el programa original de su concierto en Bellas Artes

Hay recuerdos que sobreviven al paso del tiempo y uno de ellos es el programa de mano que acompañó los históricos conciertos de Juan Gabriel en Bellas Artes. Ahora, con la llegada de aquel recital a las salas de cine, los seguidores del cantante también pueden conocer el documento que recibieron los asistentes hace más de tres décadas.

A partir de este 28 de agosto, Cinemex proyectará el concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990. La presentación es considerada uno de los momentos más importantes en la trayectoria del llamado Divo de Juárez.

Quienes acudan a las funciones o quieran conservar un pedazo de la historia del espectáculo mexicano pueden consultar y descargar el programa de mano original, un documento que actualmente forma parte del acervo del Archivo Histórico del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Carlos Monsiváis escribió la introducción

Uno de los elementos más especiales del documento es la participación de Carlos Monsiváis, escritor mexicano que dedicó la introducción del programa a analizar el fenómeno que representaba Juan Gabriel dentro de la música popular.

Monsiváis destacó que la música del cantante había conseguido conectar con públicos muy diversos. Sus seguidores incluían adolescentes, amas de casa, trabajadores y personas de distintos sectores sociales, una variedad que también estaba presente en los géneros musicales que formaban parte de su repertorio.

El escritor incluso planteó que la popularidad del intérprete había convertido su trayectoria en algo más grande que una simple carrera artística. Para Monsiváis, Juan Gabriel podía considerarse prácticamente una industria musical por sí mismo.

<p> Su navegador no soporta la visualización de este archivo <a href="/media/2026/8/28/la-programacion_MASTER.pdf">Pulse aquí para descargarlo</a>. </p> La programación

¿Qué contiene el programa de 1990?

El documento está compuesto por 18 páginas y ofrece información relacionada con los conciertos que el cantautor ofreció en el Palacio de Bellas Artes entre el 9 y el 12 de mayo de 1990.

Entre sus contenidos aparece información sobre Enrique Patrón de Rueda, director invitado que estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional durante aquellos recitales.

Patrón de Rueda asumió la dirección debido a que Luis Herrera de la Fuente se negó a participar en los conciertos de Juan Gabriel. El programa también permite conocer a los músicos que formaron parte de aquellas presentaciones.

Juan Gabriel y sus históricos recitales

Los conciertos de 1990 en Bellas Artes representaron un momento relevante para la carrera del intérprete, especialmente por la combinación entre su propuesta de música popular y uno de los escenarios culturales más importantes de México.

Ahora, el público tendrá la oportunidad de volver a experimentar aquella presentación en pantalla grande mediante la proyección que inicia este 28 de agosto en Cinemex.

Pero el recuerdo no termina en la sala de cine. Los seguidores de Juanga también pueden acercarse al contexto de aquellas presentaciones a través del programa que fue entregado originalmente a los asistentes.

También existen programas de 1997 y 2013

El material histórico no se limita al concierto de 1990. También están disponibles los programas de mano de 1997 y 2013, correspondientes a otras presentaciones de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

Estos documentos permiten conocer parte de la historia de las distintas ocasiones en que el cantante regresó a uno de los escenarios culturales más emblemáticos del país.

Así, mientras su histórico concierto vuelve a las salas de cine, los programas de mano conservan detalles de aquellas presentaciones y ofrecen a sus seguidores una manera distinta de acercarse al legado del Divo de Juárez.