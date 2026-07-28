Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes abre preventa en Cinemex; así puedes comprar boletos

Los seguidores de Juan Gabriel ya pueden asegurar su lugar para revivir uno de los momentos más memorables de la música mexicana. Este 28 de julio comenzó la preventa de Mi Primer Bellas Artes, la versión remasterizada del histórico concierto que llegará en exclusiva a las salas de Cinemex.

Considerada como una de las presentaciones más importantes en la historia de la música en México, esta nueva edición ofrecerá una experiencia renovada gracias a una imagen restaurada, sonido Dolby Atmos® y una introducción inédita que mostrará imágenes de los ensayos previos al emblemático espectáculo del llamado Divo de Juárez.

El estreno en cines está programado para el 28 de agosto, cuando la producción se exhibirá en más de 250 salas de Cinemex en todo el país. La fecha también coincide con el décimo aniversario luctuoso del cantante, convirtiéndose en un homenaje especial para recordar su legado artístico.

Además del concierto restaurado, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia cinematográfica diseñada para acercar al público a uno de los espectáculos más representativos de Juan Gabriel, cuya influencia continúa vigente entre nuevas generaciones de seguidores.

El impacto del intérprete permanece intacto en la actualidad. De acuerdo con las cifras compartidas por la producción, Juan Gabriel supera los 14.2 millones de oyentes mensuales en Spotify, reflejando que su música sigue conquistando al público a casi una década de su fallecimiento.

Con esta reedición, Cinemex busca llevar nuevamente a la pantalla grande un concierto que marcó un antes y un después en la carrera del cantante y en la historia del entretenimiento en México, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de disfrutarlo con la más alta calidad audiovisual.