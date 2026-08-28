Rafael Márquez ya tiene equipo para dirigir al Tri: ¿quiénes son?

La nueva etapa de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Rafael Márquez ya tiene definido al grupo que trabajará junto al entrenador. El equipo combina experiencia como futbolistas, conocimientos tácticos y recorrido en algunas de las principales ligas del mundo.

El conjunto de colaboradores está integrado por Andrés Guardado, Juan Manuel Lillo, Vidal Paloma, Xabier Mancisidor y Pol Llorente, quienes asumirán diferentes funciones dentro del proyecto del Tri rumbo al Mundial de 2030.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, el grupo reúne distintas generaciones y escuelas de trabajo, además de experiencia en competencias como la Copa del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Eredivisie.

Andrés Guardado, la figura más conocida

Entre los nombres que más llaman la atención aparece Andrés Guardado, histórico futbolista de la Selección Mexicana y uno de los hombres de mayor experiencia internacional dentro del nuevo equipo de trabajo.

El exmediocampista disputó más de 500 partidos en Europa y participó en cinco ediciones de la Copa del Mundo, con un registro de 13 encuentros mundialistas. Después de retirarse de las canchas comenzó su preparación como entrenador en las categorías juveniles del Betis de España.

Guardado aceptó la propuesta de Rafael Márquez y de los federativos, pese a que también tenía posibilidades de continuar su carrera en España dentro de áreas relacionadas con la dirección deportiva.

Juan Manuel Lillo, experiencia junto a Guardiola

El español Juan Manuel Lillo aportará al cuerpo técnico su amplio recorrido internacional. Durante su carrera ha trabajado en equipos de España, Colombia, Japón, China y Qatar, además de convertirse en el entrenador más joven en dirigir en LaLiga, con 29 años.

Lillo también tuvo una etapa importante junto a Pep Guardiola. Primero fue su entrenador durante el paso de Guardiola por Dorados de Sinaloa y posteriormente ambos coincidieron en el Manchester City, donde Lillo ejerció como auxiliar técnico.

Durante sus dos ciclos con el conjunto inglés formó parte de equipos que conquistaron títulos como la Premier League, la Copa de la Liga y la Community Shield.

Vidal Paloma, especialista en táctica

El cuerpo técnico también contará con Vidal Paloma, docente de la Real Federación Española de Futbol y especialista en formación táctica.

Paloma ha participado en la preparación de diferentes entrenadores, entre ellos Xabi Alonso, y ya conoce el método de trabajo de Márquez, pues colaboró con él durante su etapa al frente del Barcelona B.

Su incorporación al Tri también representa continuidad, ya que ha dado seguimiento a las selecciones mexicanas Sub-20 y Sub-23. Su principal área de especialización es el análisis y la planificación técnico-táctica.

Xabier Mancisidor, experiencia con grandes porteros

Para trabajar con los guardametas, Rafael Márquez contará con Xabier Mancisidor, entrenador de porteros con una extensa trayectoria en el futbol de élite.

Mancisidor trabajó durante más de una década como especialista de porteros del Manchester City. Antes de llegar a Inglaterra tuvo experiencia en el futbol español con clubes como la Real Sociedad y su filial.

También acompañó a Manuel Pellegrini en el Real Madrid y Málaga, y posteriormente continuó en el Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola.

A lo largo de su carrera trabajó con guardametas como Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega, además de formar parte de cuerpos técnicos que conquistaron títulos de Premier League, UEFA Champions League y el Mundial de Clubes.

Pol Llorente continuará con el Tri

La preparación física estará nuevamente a cargo de Pol Llorente, quien ya formaba parte del equipo de trabajo de Javier Aguirre y permanecerá dentro de la Selección Mexicana durante la gestión de Márquez.

El especialista madrileño cuenta con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de estudios como entrenador.

Su relación profesional con Aguirre comenzó en 2018, cuando trabajaron en la Selección de Egipto. Desde entonces también coincidieron en proyectos con Leganés, Rayados de Monterrey y Mallorca.

El debut de Rafael Márquez con el Tri

Con el cuerpo técnico prácticamente definido, el siguiente paso será preparar los primeros compromisos de la era Rafael Márquez. El calendario contempla una serie de partidos amistosos durante septiembre y octubre.

México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore; posteriormente jugará contra Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

El 3 de octubre, el Tri se medirá con Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, mientras que el 6 de octubre cerrará esta serie ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Con Andrés Guardado como uno de los principales rostros del proyecto y especialistas con experiencia internacional en distintas áreas, Márquez comenzará así la construcción del equipo que tendrá como objetivo preparar a la Selección Mexicana para el ciclo rumbo al Mundial de 2030.